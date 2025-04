En France, la rentabilité des nouvelles installations de panneaux solaires a été divisée par trois, suite à une récente décision du gouvernement. Heureusement, une solution existe : les batteries de stockage. D’autant plus que les futures heures creuses devraient encore plus renforcer leur intérêt pour les particuliers.

Anker Solix Solarbank 3 Pro

En l’espace de quelques mois, le paysage du solaire en France a radicalement changé. Moins de subventions, plus de contraintes, des revenus en baisse pour les petits producteurs équipés de panneaux photovoltaïques. Mais au milieu de cette zone de turbulences, un nouvel acteur s’impose comme la pièce maîtresse de la transition énergétique : la batterie de stockage.

Entre la réforme S21, la future PPE 3 et les nouveaux arbitrages du gouvernement, le modèle du panneau solaire seul ne tient plus pour les nouvelles installations. La batterie de stockage devient un levier essentiel, à la fois pour sauver la rentabilité des installations photovoltaïques des particuliers et pour sécuriser l’approvisionnement électrique du réseau électrique.

Le coup d’arrêt partiel au photovoltaïque

Le gouvernement français l’a acté avec son arrêté S21 en mars 2025 : le soutien public aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc de puissance est en forte baisse. La prochaine version de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE 3) devrait aller dans le même sens : objectifs de production solaire revus à la baisse à l’horizon 2030-2035, au profit d’une nouvelle priorité nationale : la flexibilité énergétique, avec plusieurs énergies.

Un choix qui peut sembler contre-intuitif, alors que la production solaire explose. Mais la réalité est plus complexe : les prix de gros de l’électricité chutent brutalement en milieu de journée, pile au moment où les panneaux solaires produisent le plus. Injecter son électricité sur le réseau ne rapporte alors quasiment rien sur les marchés à tarification dynamique (pour les professionnels en France, et les particuliers dans de nombreux pays d’Europe). Dans ce contexte, produire pour revendre n’est plus viable.

Le retour en force de l’autoconsommation grâce aux batteries

Face à cette réalité, une seule solution se dessine : autoconsommer sa propre électricité pour échapper aux prix de marché. Selon Storio, cette stratégie permet d’économiser jusqu’à 200 € / MWh en évitant l’achat d’électricité, les hausses du TURPE (tarif d’utilisation du réseau) et les taxes de plus en plus lourdes.

Des applications intelligentes permettent de prendre les décisions pour l’utilisateur

Mais pour réellement profiter de cette logique, il faut pouvoir stocker l’énergie produite en journée (quand elle est abondante) et l’utiliser plus tard, notamment en soirée, au moment des pics de consommation. C’est exactement là que les batteries deviennent stratégiques. Le cas cité par Storio est intéressant : une installation combinant 2 MWc de panneaux et une batterie d’une capacité de 2,5 MWh permet d’atteindre 85 % d’autoconsommation et de couvrir 50 % des besoins du site, sans aucune aide publique pour être rentable.

Les heures creuses vont également évoluer

Les professionnels peuvent dès aujourd’hui profiter de prix de gros à zéro euro en journée pour charger leurs batteries gratuitement, et éviter de tirer sur le réseau au moment où l’électricité flambe, en utilisant l’énergie stockée dans les batteries. Les industriels ont déjà commencé à massivement s’équiper. Mais le modèle est en train de descendre vers les entreprises de taille moyenne, voire les particuliers.

La réforme des heures creuses (attendue pour 2026-2027) devrait accélérer cette tendance. Pour rappel, une partie des heures creuses, en été, sera dépacé sur le créneau 11h-17h. Pile quand les panneaux solaires produisent au maximum. De quoi pousser à utiliser l’énergie stockée dans les batteries en heures pleines.

Une installation Anker Solix Solarbank 3 Pro

Dès maintenant, certaines batteries domestiques (comme celles d’Anker Solix, EcoFlow, Zendure ou Bluetti par exemple) commencent à intégrer des logiques prédictives : elles savent quand charger, quand décharger, en fonction de la météo, des prix ou des habitudes de consommation.

Précisons qu’en Europe, certains pays permettent aux particuliers d’avoir accès au marché à prix dynamique, mais pas en France. Dans ces pays, utiliser les batteries pour les recharger en heures creuses et utiliser l’énergie en heures pleines a encore plus de sens qu’en France. Y compris sans installation photovoltaïque à la maison.

En France, la tarification dynamique (le prix de l’électricité varie au cours de la journée, avec des horaires différents chaque jour), devrait arriver à terme.

Les batteries, élément primordial des installations solaires

Dans tous les cas, le panneau devient un générateur intermittent, et c’est désormais la batterie qui transforme cette énergie en puissance rentable, en plus d’être pilotable, et donc utilisable à tout moment de la journée.

Face à un marché qui devient incertain et à des politiques publiques moins généreuses, le stockage apparaît désormais comme l’outil indispensable pour rentabiliser un projet solaire.

D’autant plus que les prix ont dégringolé ces dernières années, grâce au prix des cellules (majoritairement produites en Chine). Le kWh est vendu autour de 500 euros avec des produits plug and play, prêts à l’usage en les branchant simplement à une prise électrique classique. Impensable il y a encore quelques années seulement.