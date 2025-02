Coup dur pour les panneaux solaires en France : leur rentabilité pourrait être divisée par trois avec cette décision

Toujours à la recherche d’économies, le gouvernement envisage de passer un nouveau coup de rabot sur les subventions liées à l’énergie solaire. Malheureusement, les particuliers devraient être les premiers concernés sur les panneaux photovoltaïques.

En matière de photovoltaïque, les aides de l’État fondent comme neige au soleil. Déjà, en août dernier, la prime à l’autoconsommation, pour les installations de panneaux solaires d’une puissance comprise entre 0 kWc et 9 kWc, avait baissé de 50 % par rapport à sa valeur d’août 2023. Par exemple, pour les installations de 3 kWc, elle était ainsi passée de 1 320 € à 780 €. Le tarif de rachat de l’électricité avait, lui aussi, été revu à la baisse en passant de 13,39 centimes / kWh à 12,76 centimes / kWh.

En ce début d’année 2025, le ministère de l’Industrie et de l’Énergie veut poursuivre cette dynamique et réduire ces aides pour « favoriser l’autoconsommation » plutôt que la revente d’électricité. En conséquence, selon Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, la prime à l’autoconsommation baisserait encore drastiquement, passant à 384 € pour une installation d’une puissance de 3 kWc. Le prix de revente de l’électricité pourrait également chuter drastiquement à 4 c€ / kWh.

Mauvaise nouvelle : « ces choix s’appliqueraient rétroactivement à l’ensemble des demandes de raccordement réalisées depuis le 1er février 2025« .

Concrètement, ça donne quoi ?

Pour les particuliers, cette baisse du prix de revente de l’électricité pourrait avoir un fort impact sur les revenus générés chaque année, et devrait donc rallonger la période de retour sur investissement.

Prenons une centrale sur toiture d’une puissance de 3 kWc produisant, en moyenne, 3 000 kWh/an, et considérons un taux d’autoconsommation de 30 % (le reste étant utilisé pour alimenter la maison). Pour ce type d’installation, la revente de l’électricité permettait, avant le 1er février 2025 (et après le 1er août 2024), de générer 255 € / an. Si l’arrêté est validé, ce montant chuterait à seulement 80 € /an. Sur les 20 ans de la durée du contrat d’obligation d’achat signé avec EDF, cela représente une différence de 3 500 € !

En sachant qu’une installation de ce type coûte entre 7 000 et 10 000 €, une telle différence risque de freiner de nombreux français. Seule solution : opter pour une installation avec batterie. Si cette solution est plus onéreuse, elle permet de maximiser le taux d’autoconsommation, et de réduire directement la facture d’électricité.

Les centrales de moyenne puissance également concernées

Les particuliers ne sont pas les seuls à se trouver dans le viseur du gouvernement. Celui-ci souhaiterait réduire les aides destinées aux centrales solaires dont la puissance est comprise entre 100 kWc et 500 kWc. C’est ce type d’installation que l’on retrouve sur les toits des usines, les centres commerciaux ou encore les bâtiments agricoles.

Selon le ministère, « le tarif de soutien sera ajusté pour préserver l’équilibre économique des projets, tout en maîtrisant la dépense publique ». Comprenez que le tarif de rachat de l’électricité de ce type d’installation serait baissé d’environ 10€ / MWh, pour tout projet dont le raccordement a lieu à partir du 1er février.

Après une année 2024 pourtant très prometteuse en matière de photovoltaïque, avec près de 5 GW d’installation raccordées, il se pourrait bien que cette nouvelle mesure du gouvernement vienne sérieusement impacter la bonne dynamique actuelle, et mette un coup d’arrêt à la filière.

Pour le moment, la décision n’a pas été arrêtée, et il faudra attendre encore pour y voir plus clair et avoir plus de précisions. Un projet d’arrêté est actuellement en cours de consultation auprès des parties prenantes comme on peut le lire dans le communiqué de presse du Ministère.