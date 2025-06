Les batteries de vélos électriques pourraient connaître leur révolution dès 2026 : voici pourquoi

Exposant des prototypes à l’Eurobike 2025, la marque chinoise Welion montre son avance dans le domaine des batteries semi-solides, qu’elle imagine dans nos vélos électriques à partir de l’an prochain.

Au salon Eurobike 2025 à Francfort (Allemagne), la grande tendance du vélo électrique est celle des moteurs. Mais on oublierait presque les batteries avec lesquelles ils fonctionnent. La technologie avance aussi dans ce domaine, avec une nouvelle génération de batterie que nous présente Welion.

Pour certains lecteurs de Frandroid, cela vous parle peut-être car la société chinoise a fait parler d’elle dans l’automobile. En 2022, elle lançait une première batterie semi-solide sur une voiture de série, la Nio ET7 forte d’une autonomie de 1 000 km. Or depuis un an, Welion planche sur les vélos électriques. Cette mobilité est un sacré défi, puisqu’elle nécessite une miniaturisation certaine et une belle résistance aux chocs.

Plus d’énergie dans moins de place

Pour pouvoir séduire les fabricants de vélos électriques, Welion travaille sur des prototypes qu’elle expose à l’Eurobike 2025. La principale avancée repose sur une densité énergétique très élevée, atteignant 368 Wh/kg au niveau de la cellule.

Cela veut dire que sur la cellule de 128 Wh en photo, la plus performante de Welion, le poids est de seulement 350 grammes ! De plus, les cellules plates prennent moins de place, et permettent aux cadres de vélos de gagner en finesse.

Rappelons tout de même le principe d’une batterie semi-solide. Elle réduit le niveau de liquide (l’électrolyte) que contient les cellules, permettant de conduire les électrons. Une partie stocke ainsi sur du matériau solide, l’autre restant liquide.

20 à 25 % plus performant

Le solide étant plus dense, l’énergie est donc plus dense. Ensuite, Welion additionne, connecte, ajoute un BMS (gestion électronique) et des éléments pour maintenir le tout dans un boîtier.

Selon les infos du fabricant, une batterie de 890 Wh – avec 10 cellules de 89 Wh – ne pèse que 3,6 kg. Pour comparaison, la nouvelle batterie Yamaha PW-Link de 840 Wh affiche 4,2 kg, et la Bosch 800 Powertube 800 Wh revendique 3,9 kg. Le gain d’une batterie solide est au finale de 20 à 25 %.

Des batteries semi-solides plus sûres

Outre la capacité ou le poids, la réduction de liquide d’une batterie solide résulte en un danger moindre d’évaporation en cas de forte sollicitation, et donc d’incendie. Même en cas de gros choc et même de perçage, cette technologie est sûre.

Petit inconvénient, les batteries semi-solide gonflent légèrement, et demandent ainsi une pression constante, que prodiguent des mousses entre les cellules et une enveloppe adhésive. Côté durabilité, Welion table sur environ 800 cycles avant de descendre sous 80 % de capacité.

Une nouvelle techno dès 2026

Enfin, le prix à long terme devrait être identique à la technologie actuelle. Welion compte lancer les premières batteries semi-solides sur des vélos électriques dès le second semestre 2026. A ce moment-là, pour pouvoir rentabiliser le développement et une petite échelle, le prix sera probablement plus cher.