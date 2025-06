On a essayé ces fourches françaises qui veulent révolutionner le confort des futurs vélos électriques

La société française Motion Engineering dévoile de nouvelles fourches pour vélos électriques, dont une Essential parfaite pour la ville, une inédite pour le gravel et un format original pour le VTTAE. On a pu les découvrir à l’Eurobike 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Depuis quelques années, Motion Engineering travaille pour le monde du vélo électrique et musculaire. Sa fourche monobras, La City à lame en carbone, avait suscité la curiosité, mais n’avait pas véritablement percé chez les fabricants, même si nous l’avions remarqué sur les VAE Ultima.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’entreprise française a alors largement ouvert son périmètre avec de nombreuses fourches de toutes types, après sa suspension arrière ou la version Cargo. Nous avons ainsi découvert ses nouveautés au salon Eurobike 2025, au cœur de la ville de Francfort (Allemagne).

Motion Essential, une suspension simple et plus confortable

La suspension inédite que nous avons essayée est la Motion Essential, qui met de côté la lame carbone mais conserve le système en élastomère liant la fourche au moyeu avant.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sans entretien, avec seulement des pièces mobiles qu’il faudra changer régulièrement, la fourche est une solution assez simple, proche de l’amortissement d’une trottinette électrique Ninebot E3. Elle devient aussi double avec donc deux bras, dont la structure est commune avec celles d’Ultima – même fournisseur.

Au guidon, la fourche Motion Essential apporte un vrai plus, celui d’amortir les chocs de manière efficace, avec un petit débattement, sans l’effet « plongée ». Plus concrètement, on ne sent pas la sensation de basculer légèrement vers l’avant au freinage ou d’une absorption forte, le vélo électrique Radior de notre test restant très stable.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Moins chère que La City et les autres fourches, la Motion Essential devrait intéresser davantage de marques de vélos électriques en recherche de suspension simple à petit débattement.

Une fourche vélo gravel asymétrique, et un amortisseur arrière à l’avant !

Un vélo gravel a aussi attiré notre attention, car il intègre une autre fourche à double bras asymétrique Motion Gravel Race. Un côté abrite la lame carbone, l’autre un système de réglage du rebond ainsi qu’un blocage qu’apprécient de nombreux cyclistes, afin de s’adapter au terrain.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La fourche monobras La City n’est pas en reste, car elle évolue avec une possibilité de garde-boue grâce à de nouvelles fixations. Cela vaut pour les vélos de ville électriques, mais les VTTAE adoreront la Motion XJO.

Cette autre fourche monobras permet d’inclure un amortisseur roue avant entre 100 et 120 mm de débattement. C’est un avantage pour les fabricants, et le VTTiste qui pourra utiliser sa suspension favorite avec l’absence de l’effet plongée que maîtrise Motion. Le réparateur aimera aussi la possibilité de démonter la roue sans toucher au frein qui reste fixé au moyeu et à la fourche. Bien vu !

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces innovations de Motion Engineering tentent ainsi de séduire les fabricants à l’Eurobike 2025, que nous espérons voir sur de prochains vélos électriques !