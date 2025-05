Tricycles électriques et cycles adaptés : on a essayé ces vélos qui veulent mettre tout le monde en selle

Frandroid a rencontré la marque spécialiste des tricycles électriques CyclO2 et l’historique néerlandais Van Raam dans les modèles adaptés au salon Vélo in Paris, montrant que n’importe qui peut circuler à vélo.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le vélo électrique vise autant les sportifs pour un gain de performances, le vélotaf avec des VAE urbains confortables et équipés, ou les familles et professionnels avec les cargos. De notre côté, on a même expérimenté les vélos couchés électriques au CyclingWorld, preuve de l’éclectisme du milieu. Mais l’univers du cycle est aussi inclusif, pour ne laisser personne sur le bord de la piste cyclable. Nous avons ainsi rencontré deux marques spécialistes à l’événement Vélo in Paris pour découvrir cette catégorie de vélos.

CyclO2, spécialiste du tricycle électrique

Précurseur dans le vélo électrique, CyclO2 est présente depuis 2005. Avec la concurrence grandissante, la société a changé de braquet en 2009 pour se focaliser sur les tricycles électriques, où elle est devenue l’un des spécialistes français.

Le tricycle électrique 24 pouces. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le plus moderne Smart à moteur central et batterie intégrée. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une version à coffre fermé et isotherme. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur son stand, on découvre le CyclO2 Comfort dont le cadre ouvert est le plus bas possible afin d’être accessible au plus grand nombre. Cela explique sa disponibilité qu’en roues de 24 et 26 pouces, contre le format 27,5 pouces d’un VAE classique. En raison des deux roues arrière, le moteur loge dans la roue avant. Il fonctionne avec un capteur de rotation, plus légitime vu le public visé, tandis que la batterie accompagne le tube de selle pour libérer le cadre.

Plus moderne mais moins adapté, le CyclO2 Smart veut toucher un public plus jeune tout en gardant la stabilité des deux roues arrière. Le moteur Bafang est central avec un capteur de couple, tandis que le cadre – toujours ouvert mais avec une base plus haute – intègre parfaitement le tube diagonal.

Au guidon du tricycle électrique

Nous avons essayé brièvement ce modèle, dont la conduite est vraiment différente qu’avec un vélo électrique conventionnel. S’il faut se pencher avec ce dernier, on doit vraiment tourner le guidon du tricycle électrique. Tout comme un vélo couché, nos habitudes doivent être réinitialisées pour appréhender le CyclO2, avec lequel on doit prendre les virages à basse vitesse. Rapidement, on prend ses aises, on apprécie l’équilibre et le fait de de pas avoir à poser les pieds au sol à chaque arrêt.

Un panier arrière bien pratique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les clingotants pour rouler en toute sécurité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La conduite demande une adaptation, mais l’équilibre et le confort sont là ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les tricycles électriques CyclO2 sont tous équipés de série d’un panier arrière, d’un panier avant, d’une selle large à tige suspendue, d’un guidon courbé et d’une fourche suspendue (sauf le Smart). Le prix varie de 2 750 à 3 999 euros selon le modèle, la taille de batterie, ou le choix de panier (dont un fermé avec clé). Ces VAE à 3 roues sont disponibles sur le site officiel, ainsi que dans l’un des 70 revendeurs en France.

Van Raam, des vélos électriques très adaptés

Encore plus spécialiste et historique, Van Raam est un blason néerlandais opérant depuis les années 1910 ! Ce n’est qu’en 1982 que la firme a basculé vers les vélos adaptés, puis les vélos adaptés électriques. On y découvre des tricycles électriques mais à géométrie différente – siège avec dossier, pédalier vers l’avant, guidon déporté vers l’arrière – des 2 roues à cadre abaissé ou des vélos fauteuil. Plus exotiques, le catalogue propose des tandems adultes, adulte/enfant et tricycle.

Le petit dernier est très moderne, sorte de tricycle cargo compact ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid Des tricycles électriques très ergonomiques, errière le comparse à deux-roues. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un vélo fauteuil, celui-ci acceptant le fauteuil d’origine avec une plateforme. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le vélo électrique qui nous a le plus épatés est le vélo double. Utile pour rouler avec une personne à mobilité réduite, il dispose de deux pédaliers. Celui de gauche est le principal, celui de droite pouvant être synchronisé, bloqué ou libre grâce à un embrayage.

Le Van Raam Fun2Go inclut une marche arrière avec rétropédalage, et notez que la chaîne court entre les deux tubes de cadre, pour mouvoir les roues arrière. La transmission passe au travers d’un moyeu Nexus 8 vitesses, et, sur la version électrique, par un moteur maison « Silent Electro » dont les batteries – assemblées au Pays-Bas – affichent de 410 à 880 Wh de capacité.

Un double pédalier à trois fonctions s’adapte à chaque profil. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Il permet à une PMR de circuler avec concfort via ce siège (ici pivotant avec marchepied). // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le Van Raam Fun2GO est un vélo double, ou tricycle biplace. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La personnalisation des vélos adaptés électriques Van Raam va jusque dans les détails pour une meilleure accessibilité : un siège pivotant, des accoudoirs, des ceintures ou un marchepied. Le prix des vélos électriques adaptés démarre généralement sous les 6 000 euros, évoluant selon la configuration, avec une disponibilité chez un des 30 distributeurs en France.