« Ils ne savent absolument pas gérer les revendeurs » : Cowboy et ses vélos électriques encore très critiqués, des grosses difficultés toucheraient la marque

Malgré la relocalisation de sa production en France, Cowboy serait en proie à des difficultés de livraison de ses vélos électriques et dans son réseau de partenaires, selon un média belge. Au point de menacer grandement l’entreprise ?

Source : Cowvboy

Spécialisé dans la catégorie des vélos électriques connectés et très design, la marque néerlandaise VanMoof a jeté un froid après sa faillite en 2023 (suivie d’une reprise). Bien qu’il ait revu sa stratégie de distribution et augmenté ses tarifs pour ne pas subir le même sort, le concurrent Cowboy serait aujourd’hui dans une mauvaise passe, peut-on lire dans De Tijd.

Dernièrement, la firme belge avait subi un rappel de certains de ses cadres pour risque de rupture. Cependant, Cowboy n’a pas eu à rappeler la majorité ou une grosse partie de sa production, contrairement à Angell qui a récemment sombré suite à cette mésaventure.

Ici selon le média belge, il est question de l’intermédiaire entre la fabrication et les premiers coups de pédales au client.

Une rupture entre Cowboy et ses partenaires ?

« Ne vous méprenez pas : Cowboy est une machine marketing brillante. Mais ils ne savent absolument pas comment gérer les revendeurs », confie au média Philippe Van Eekhout, fondateur et ex-dirigeant de la chaîne de distribution Velodome. « Je ne savais pas quand je recevrais mes vélos, et s’ils me les livraient, ce n’étaient pas les bons. Il est également presque impossible de joindre qui que ce soit », ajoute-t-il.

Source : Upway

Dans les faits, Cowboy peinerait à trouver des revendeurs, notamment en Belgique avec le retrait de la Fnac et de sa filiale Vanden Borre. Lors du changement de stratégie du tout-interne vers un réseau classique, la startup misait sur 300 partenaires en 2024. Elle en compte environ 200 aujourd’hui en Europe.

Pourquoi Cowbay aurait-elle tant de difficultés à s’entourer de revendeurs ? La faute peut-être à des marges inférieures promises aux revendeurs par rapport aux autres fabricants, d’autant qu’ils entreraient en concurrence avec le site officiel de Cowboy, qui applique des remises régulières.

Encore des retards de livraison ?

Ce problème est-il lié aux retards que subissent les clients ? Depuis plusieurs mois, beaucoup de personnes pointent du doigt des délais de livraisons à rallonge, spécialement aux Pays-Bas. Cowboy avait ensuite affirmé que la production en France, qui a démarré en début d’année, devrait résoudre progressivement le problème.

Les vélos électriques Cowboy ont un délai de livraison d’1 à 2 mois.

La marque promettait de réduire le temps d’attente entre la commande et la réception du vélo électrique à quelques jours seulement, d’ici cet été 2025.

Sur son site officiel, on observe la disponibilité entre septembre pour un Cowboy Classic et octobre 2025 pour un Cowboy Cross. C’est davantage que ce que l’on constatait en juin. Entre les déclarations dans les médias et la réalité du terrain, difficile de décrire la situation de la marque.

Qui de la santé financière ?

Surtout, la santé financière n’était toujours pas positive dans son dernier bilan de 2023. Avec une perte de plus de 21 millions d’euros, elle affichait également une dette de 43 millions d’euros, tandis que sa valorisation a chuté de 172 à 40 millions d’euros en 2 ans.

Les fondateurs se voulaient toutefois confiants, projetant une rentabilité en 2025. Pari encore tenable ? Nous devrions le savoir à la publication du bilan 2024, attendue ces prochains jours.