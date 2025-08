Lunettes, rachats, abonnements… Garmin fait le point sur les nouveautés à venir

À l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers pour le second trimestre 2025, le patron de Garmin, Cliff Pemble, a fait le point sur les nouveautés à venir pour la marque spécialisée dans le sport et la santé.

La Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme pour toutes les entreprises américaines, l’été est l’occasion pour Garmin de faire le point sur le second trimestre de l’année. L’entreprise américaine a ainsi publié des résultats financiers particulièrement favorables et en a profité pour faire le point sur ses futurs projets.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

En effet, comme c’est souvent le cas outre-Atlantique, le PDG de Garmin, Cliff Pemble, s’est livré la semaine dernière à l’exercice de l’earning calls, soit l’appel aux investisseurs.

Garmin n’écarte pas les lunettes connectées

Interrogé par un analyste, Cliff Pemble a ainsi donné son avis sur la tendance émergente des lunettes connectées, développée notamment par Meta (avec Ray-Ban et Oakley), Google, Samsung ou Engo. Pour le patron de Garmin, le marché reste encore à observer avec prudence :

La tendance des lunettes est déjà arrivée avant de disparaître et l’usage et les inquiétudes autour de leur utilisation en public ont toujours émergé. Je dirais que c’est une chose qu’on doit observer patiemment. Je pense que les gens veulent du choix quand il s’agit de ce qu’ils portent, y compris pour les montres et les lunettes. Donc il peut y avoir des usages spécifiques pour cela, mais, en général, on pense que l’intérêt des objets à porter est toujours très élevé.

Si Garmin est surtout reconnu auprès du grand public pour ses montres de sport, rappelons cependant que la marque s’est déjà essayée aux lunettes connectées avec son système Varia Vision. Cet appareil, lancé début 2016, permettait de profiter d’un affichage tête haute à vélo simplement en le fixant à sa paire des lunettes. De quoi visualiser durant l’entraînement toutes ses données sans avoir à se tordre le poignet ou à baisser la tête.

Le système Varia Vision de Garmin // Source : Garmin

Cliff Pemble n’annonce pas directement de projet dans le secteur des lunettes connectées, mais il n’en exclut donc pas la possibilité et en relève la pertinence dans certains cas.

Un rachat pertinent pour utiliser sa montre lors d’une course officielle

Le patron de Garmin a également fait le point sur l’annonce, la semaine dernière, du rachat de MyLaps.

Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans le calcul des temps de passage pour les grands événements sportifs, fournissant les puces intégrées aux dossards ainsi que les tapis de passage chronométrique pour les organisations :

Leur équipement et leurs services sont primordiaux, surtout pour certains événements à haute visibilité. C’est très intéressant pour le marché et pour nous, particulièrement pour les événements de course à pied et triathlon, de cyclisme ou de sport mécanique. Aujourd’hui, les utilisateurs d’appareils Garmin peuvent les utiliser pour l’entraînement. Et lorsqu’ils arrivent sur une course, même en utilisant leur appareil, le temps officiel est parfois déconnecté de celui de l’appareil qu’ils utilisent pendant la course.

L’idée pour Garmin semble donc être d’utiliser les capteurs de MyLaps pour intégrer directement leurs données aux montres des utilisateurs. Il faut dire que Garmin propose, depuis cette année, une nouvelle fonction de portes de chronométrage automatiques au tour qui permet de synchroniser manuellement la distance à chaque passage à un certain point.

Des marathoniens lors du marathon de Paris 2025 // Source : Geoffroy Husson

Avec le rachat de MyLaps, cette synchronisation pourrait se faire automatiquement à l’avenir, comme le suggère Cliff Pemble : « On y voit une occasion de fusionner les expériences de l’entraînement en amont jusqu’à l’événement avec la participation à l’événement lui-même ».

Garmin compte aller plus loin sur les abonnements

Enfin, Cliff Pemble n’a pas échappé à une question sur l’une des principales nouveautés sur le modèle économique de Garmin, l’arrivée de l’abonnement Garmin Connect+ en mars dernier. Il considère que le modèle de la souscription représente « une part croissante » de l’entreprise, même s’il occupe encore moins de 10 % du chiffre d’affaires de Garmin :

Dans chaque segment, on cherche les opportunités pour développer les abonnements et les services. Le segment outdoor a été un vrai moteur avec notre système inReach. Le fitness a beaucoup crû, à la fois avec les montres pour enfants Bounce et avec Garmin Connect Plus. Et ensuite, l’aviation est un autre secteur où on propose des abonnements pour les cockpits, avec une belle croissance. Donc on a de la croissance sur l’ensemble de l’entreprise et, bien sûr, nous allons creuser autant que possible pour croître davantage sur la souscription.

Le défi pour Garmin semble donc être de pouvoir convaincre davantage d’utilisateurs de souscrire un abonnement pour profiter de fonctionnalités additionnelles. Il faut dire que, du point de vue des investisseurs, les souscriptions ont l’avantage de représenter des profits récurrents et prévisibles, sans nécessiter le lancement de nouveaux produits.

Reste encore à l’entreprise de trouver de bonnes manières de séduire ses utilisateurs en proposant des fonctions plus poussées, sans sacrifier pour autant les fonctions intégrées à ses nouveaux produits et qui pourraient être accessibles sans frais supplémentaires.