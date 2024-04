Comment j’ai configuré ma montre Garmin pour mon premier marathon

J'ai particip√© √† mon tout premier marathon. Voici comment optimiser au mieux une montre connect√©e Garmin pour une comp√©tition apr√®s des mois d'entra√ģnement.

L’an dernier, pour me pousser √† continuer √† courir m√™me en hiver, je participais √† mon premier semi-marathon. Depuis, je n’ai pas arr√™t√© de courir et pour m’aider √† me motiver pendant l’hiver, je me suis inscrit, d√®s l’automne dernier, au marathon de Paris.

Apr√®s plusieurs mois d’entra√ģnement — sur lesquels je reviendrai dans un article d√©di√© — le jour J est arriv√© le 7¬†avril dernier. Mais m√™me avant cela, j’avais pris soin de configurer ma montre Garmin — une Garmin Forerunner¬†255 — pour optimiser au mieux mon exp√©rience de course. Que ce soit pour garder le rythme et m’aider √† atteindre mon objectif de temps, pour permettre √† mes proches de me suivre √† distance ou sur le parcours, ou pour m’aider √† garder le moral une fois les six premi√®res minutes pass√©es.

Voici donc les cl√©s pour configurer parfaitement votre montre de sport Garmin un jour de course, qu’il s’agisse d’un marathon, d’un semi-marathon, d’un 10¬†kilom√®tres, d’un 5¬†kilom√®tres ou m√™me d’une course de trail ou √† v√©lo.

Comment d√©sactiver les notifications de performance pour garder le moral‚ÄČ?

Par d√©faut, les montres Garmin vont automatiquement vous envoyer une notification une fois pass√©es les cinq √† six premi√®res minutes d’un entra√ģnement. Ces ¬ę‚ÄČnotifications de performance‚ÄȬĽ vont estimer, d√®s le d√©but de votre entra√ģnement, votre niveau de forme par rapport √† la derni√®re s√©ance avec une √©chelle allant de -20 √† +20. Ce niveau de condition physique sera ensuite mesur√© tout au long de votre entra√ģnement et √©voluera en fonction de votre allure, votre puissance, votre fr√©quence cardiaque ou sa variabilit√© au fur et √† mesure de l’effort.

Certes, cette fonctionnalit√© est plut√īt pratique pour l’entra√ģnement, puisqu’elle va vous permettre de vous jauger et de savoir si vous √™tes plut√īt dans un jour avec ou un jour sans. Seulement, le jour d’une comp√©tition, apr√®s des mois d’entra√ģnement, je voulais absolument √©viter de m’y confronter.

Le principal risque avec cette notification, c’est qu’elle va faire vibrer la montre apr√®s cinq minutes — sur un effort de plus de quatre heures dans mon cas — et potentiellement me flinguer le moral. Imaginez¬†: vous avez pass√© cinq mois √† pr√©parer une course √† raison de quatre entra√ģnements par semaine, dans le froid, sous la pluie, avec des sorties de plus en plus longues. Et, cinq minutes √† peine apr√®s le d√©part, votre montre vous affiche¬†: ¬ę‚ÄČcondition de performance¬†: -8‚ÄȬĽ. De quoi influencer grandement ma perception de l’effort. Surtout que le jour de la course n’est pas un jour d’entra√ģnement. Autrement dit, je ne vais pas ralentir l’allure pour me pr√©server en vue des prochains entra√ģnements. Ce jour-l√†, la notification ne sert √† rien et c’est pour √ßa que je l’ai d√©sactiv√©e.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de sa montre Garmin :

appui long sur le bouton ¬ę‚ÄČUp‚ÄȬĽ‚ÄČ;

descendre jusqu’√† ¬ę‚ÄČSyst√®me‚ÄȬĽ‚ÄČ;

descendre jusqu’√† ¬ę‚ÄČCondition physique‚ÄȬĽ‚ÄČ;

appuyer sur le bouton ¬ę‚ÄČStart / Stop‚ÄȬĽ pour d√©sactiver l’alarme.

Dans mon cas, j’ai r√©ellement bien fait de d√©sactiver cette notification. Une fois l’√©preuve pass√©e, je suis all√© v√©rifier l’√©volution de mon score de condition physique durant le marathon. Un score qui aurait affich√© ¬ę‚ÄČ-5‚ÄȬĽ sur l’√©cran de ma montre avant de chuter, peu √† peu, jusqu’√† -12 √† la ligne d’arriv√©e. Dans un tel cas, moins on en sait, mieux on se porte.

Comment permettre √† mes proches de me suivre avec LiveTrack‚ÄČ?

L’avantage d’une grosse course comme le marathon de Paris, avec plus de 54‚ÄČ000¬†participants, c’est que, tout au long du parcours, vous pourrez retrouver une ambiance chaleureuse avec un public pr√™t √† vous encourager m√™me s’il ne vous conna√ģt pas. Mais si vous souhaitez donner rendez-vous √† vos proches sur le parcours, le plus simple est qu’ils sachent pr√©cis√©ment quand vous passerez √† tel endroit.

Certes, il est possible de calculer, selon l’allure, votre temps de passage √† tel ou tel endroit. On peut √©galement se baser sur l’estimation de l’organisation, avec une actualisation tous les cinq kilom√®tres, mais il s’agit seulement de cela : d’estimation. Le plus simple et le plus fiable reste cependant d’utiliser un syst√®me de partage de g√©olocalisation en temps r√©el comme LiveTrack chez Garmin.

Dans mon cas, j’utilisais d√©j√† cette fonctionnalit√© au quotidien pour que ma compagne sache pr√©cis√©ment o√Ļ je suis lorsque je pars m’entra√ģner en plein bois, de nuit, en hiver. Une fa√ßon de la rassurer en cas d’accident ou si je prends un peu trop de temps √† cause d’un r√©veil de blessure.

Mais en plus des questions de s√©curit√©, cette fonction va aussi permettre √† vos proches pr√©enregistr√©s de savoir exactement o√Ļ vous vous situez durant votre course et de ne pas avoir √† rester sur le qui-vive en observant le visage de chacun des 54‚ÄČ000 participants des heures durant en esp√©rant ne pas vous rater.

Concrètement, LiveTrack est particulièrement simple à utiliser : les personnes préenregistrées vont automatiquement recevoir un lien par mail les redirigeant vers une page Web. Sur celle-ci, elles pourront voir non seulement votre allure, mais également votre parcours et votre position actualisée en temps réel. Si vous avez rentré au préalable le parcours de la course, ce parcours sera lui aussi visible avec les futurs points de passage.

Notez par ailleurs que la session LiveTrack restera active pendant 24 heures et que vous pourrez la consulter a posteriori — m√™me si les informations restent bien √©videmment plus succinctes que celles affich√©es dans Garmin Connect.

Pour ajouter des proches √† LiveTrack, rien de plus simple, il vous faudra vous rendre dans l’application mobile :

S√©lectionnez l’option ¬ę‚ÄČPlus‚ÄȬĽ en bas √† droite de l’application‚ÄČ;

descendez jusqu’√† ¬ę‚ÄČS√©curit√© et suivi‚ÄȬĽ‚ÄČ;

choisissez l’option ¬ę‚ÄČLiveTrack‚ÄȬĽ‚ÄČ;

s√©lectionnez les trois points en haut √† droite de l’√©cran, puis ¬ę‚ÄČParam√®tres‚ÄȬĽ‚ÄČ;

activez l’option ¬ę‚ÄČE-mail‚ÄȬĽ, puis rendez-vous dans le menu ¬ę‚ÄČDestinataires‚ÄȬĽ‚ÄČ;

choisissez ¬ę‚ÄČajouter des destinataires‚ÄȬĽ, puis s√©lectionnez-les dans votre carnet de contact.

LiveTrack fonctionnant via des adresses mail, il faudra n√©anmoins vous assurer que vous poss√©dez bien les adresses de vos proches dans votre carnet d’adresse. Pensez donc √† demander leurs adresses mail le cas √©chant pour les ajouter en amont du jour de la course. Et pensez √† les retirer une fois la course pass√©e s’ils ne souhaitent pas suivre √©galement tous vos entra√ģnements quotidiens‚Ķ

Comment √™tre s√Ľr de courir la bonne distance avec Race Screen‚ÄČ?

Qui n’a jamais couru une course de 10¬†kilom√®tres pour r√©aliser, une fois la ligne d’arriv√©e franchie, que sa montre a en fait mesur√© 10,2¬†km. Dans mon cas, pour le marathon de Paris, ma Garmin Forerunner¬†255 a mesur√© une distance totale de 42,68¬†km, soit pr√®s de 500¬†m√®tres de plus que les 42,195¬†km r√©glementaires du marathon.

On pourrait se perdre en conjecture pour expliquer cette diff√©rence de distance. Il peut aussi bien s’agir d’un souci li√© aux d√©passements et slaloms, pour √©viter d’autres coureurs, de probl√®mes de GPS ou d’une distance g√©n√©ralement un peu plus longue par les diff√©rentes organisations — pour √™tre certain que la course soit homologu√©e. Reste que la distance mesur√©e par la montre n’est finalement que tr√®s peu fiable. Et si vous avez un objectif de temps en t√™te pour votre course (par exemple, moins de 50¬†minutes pour une course de 10¬†km, ou moins de 4¬†heures pour un marathon), vous vous √™tes mis en t√™te de devoir courir √† une certaine allure (en l’occurrence 4¬†minutes 59¬†secondes par km et 5¬†minutes 41¬†secondes par kilom√®tre).

Sauf que si la distance mesur√©e par votre montre est fauss√©e, ce sera √©galement le cas de l’allure moyenne tout au long de la course. En restant √† une allure de 5:41 par km sur une distance mesur√©e de 42,68 km, j’aurais en fait fini mon marathon non pas en 4 heures, mais en 4 heures, 2 minutes et 43 secondes.

Le meilleur moyen pour corriger cette lacune est donc de rentrer les kilom√®tres non pas automatiquement, mais manuellement, en se fiant aux bornes positionn√©es par l’organisation. Pour ce faire, je suis pass√© par une application propos√©e gratuitement sur la boutique Garmin Connect IQ¬†: Race Screen.

Le champ de données Race Screen pour faire fi du GPS

Plus qu’une application, Race Screen est en r√©alit√© un champ de donn√©es qui va venir occuper l’ensemble de l’affichage de votre montre. L’id√©e est d’utiliser cet √©cran pour remplacer celui que vous utiliseriez habituellement pour vos entra√ģnements.

Race Screen va ainsi afficher aussi bien votre allure en temps r√©el que votre allure moyenne, la distance parcourue, le temps total et la fr√©quence cardiaque. Mais le plus int√©ressant est que Race Screen va vous permettre de faire abstraction des donn√©es du GPS. En fait, ce champ de donn√©es va utiliser non pas la distance mesur√©e par le GPS, mais les tours entr√©s manuellement en appuyant sur le bouton ¬ę‚ÄČlap‚ÄȬĽ (ou ¬ę‚ÄČback‚ÄȬĽ) de votre montre Garmin.

Lorsque vous passez √† c√īt√© d’une borne indiquant le nombre de kilom√®tres de la course, vous avez uniquement √† appuyer sur le bouton pour que Race Screen arrondisse la distance mesur√©e par la montre au kilom√®tre le plus proche. Et m√™me pas besoin de le faire √† chaque kilom√®tre, puisque le champ de donn√©es va se charger tout seul d’arrondir au kilom√®tre le plus proche.

Dans mon cas, cela m’a permis d’√™tre parfaitement dans les clous pour mon objectif de temps pendant la premi√®re moiti√© de ma course, √† la seconde pr√®s. Mon allure mesur√©e √©tait ainsi parfaitement fiable comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous¬†:

Temps officiel Temps Race Screen Temps GPS Garmin Temps prévu 5 km 00:28:40 00:28:40 00:28:20 00:28:25 10 km 00:56:56 00:56:55 00:56:18 00:56:50 15 km 01:25:15 01:25:14 01:24:21 01:25:15 20 km 01:53:43 01:53:42 01:52:35 01:43:40 25 km 02:22:29 02:22:28 02:20:53 02:22:10 30 km 02:53:54 02:53:51 02:51:47 02:50:35 35 km 03:28:10 03:28:06 03:25:36 03:19:00 40 km 04:03:30 04:03:26 04:00:31 03:47:25 42,195 km 04:17:31 04:17:31 04:14:38 03:59:59

Il faut dire que je ne me suis pas bas√© sur les donn√©es du GPS durant la course, mais sur le kilom√©trage de l’organisation. √áa tombe bien, mon objectif n’√©tait pas d’avoir le meilleur temps possible sur Strava, mais sur l’organisation du marathon de Paris. Bon… de toute fa√ßon, j’ai craqu√© apr√®s le kilom√®tre 26 et ai d√Ľ ralentir l’allure pour √©viter les douleurs musculaires et les crampes. Mais en tout √©tat de cause, cette application Race Screen m’a √©t√© fort utile pour ajuster mon allure sur la premi√®re moiti√© du marathon et m’aurait √©vit√© une mauvaise surprise √† l’arriv√©e si j’√©tais parvenu √† maintenir le cap tout du long. Je sais d√©j√† que je l’utiliserai de nouveau pour mes prochaines courses officielles.

Autre aspect positif de Race Screen : occuper mon espace mental. Rien de pire, pour un marathon, que de compter le nombre de kilom√®tres restants avant d’arriver. Avec Race Screen, je me concentrais donc uniquement sur le kilom√®tre en cours, en pensant √† la prochaine borne sur laquelle j’allais valider mon temps pour v√©rifier que j’√©tais encore √† la bonne allure.

Comment paramétrer Race Screen sur une montre Garmin

La premi√®re chose √† faire pour utiliser Race Screen est de l’installer. Le champ de donn√©es peut √™tre install√© √† l’aide d’un smartphone sur l’application Connect IQ de Garmin.

Une fois Connect IQ t√©l√©charg√© et install√© sur votre smartphone — Android ou iOS — il vous suffit de rechercher l’application ¬ę‚ÄČRace Screen‚ÄȬĽ, puis de la t√©l√©charger. Vous pourrez alors vous rendre dans ses param√®tres pour g√©rer diff√©rentes donn√©es en fonction de votre course et de votre objectif de temps. C’est l√† par exemple que vous pourrez rentrer la distance totale de votre course pour que le champ de donn√©es affiche une pr√©vision de votre temps total. Vous pouvez √©galement donner votre objectif de temps (en secondes) pour que l’arri√®re-plan bascule automatiquement entre le noir et le blanc en fonction de si vous √™tes en retard ou en avance.

L’application Race Screen sur Garmin Connect IQ L’application Race Screen sur Garmin Connect IQ

Avant d’utiliser Race Screen, il vous faudra cependant bien penser √† d√©sactiver les tours automatiques de votre montre. Par d√©faut, Garmin va automatiquement ajouter un tour √† chaque kilom√®tre mesur√©. Or, l’objectif ici est que vous puissiez manuellement rentrer les tours — et donc les kilom√®tres. Pour ce faire, il vous faudra vous rendre, sur votre montre Garmin, dans :

activit√©s et applications‚ÄČ;

course √† pied (ou trail ou v√©lo en fonction de votre comp√©tition)‚ÄČ;

param√®tres Course √† pied‚ÄČ;

circuits‚ÄČ;

auto Lap‚ÄČ;

désactivé.

Pensez de plus √† activer la ¬ę‚ÄČtouche lap‚ÄȬĽ dans le menu ¬ę‚ÄČcircuit‚ÄȬĽ.

Gr√Ęce √† ces r√©glages, vous allez dire √† votre montre que c’est vous-m√™me qui allez manuellement enregistrer chaque kilom√®tre pass√©. D√®s lors, si les autres √©crans de votre montre se basent encore sur les kilom√®tres mesur√©s par le GPS, Race Screen se basera quant √† lui sur les circuits enregistr√©s manuellement √† chaque kilom√®tre r√©el de la course.

Une fois ces r√©glages faits, il ne vous reste plus qu’√† int√©grer Race Screen parmi les diff√©rentes vues pour votre session de course √† pied¬†:

activit√©s et applications‚ÄČ;

course √† pied (ou trail ou v√©lo en fonction de votre comp√©tition)‚ÄČ;

param√®tres Course √† pied‚ÄČ;

√©cran de donn√©es‚ÄČ;

descendez jusqu’√† ¬ę‚ÄČAjouter nouv.‚ÄȬĽ tout en bas‚ÄČ;

appuyez sur ¬ę‚ÄČStart / Stop‚ÄȬĽ‚ÄČ;

donn√©es personnalis√©es‚ÄČ;

choisissez un √©cran avec une seule donn√©e‚ÄČ;

appuyez sur ¬ę‚ÄČStart / Stop‚ÄȬĽ‚ÄČ;

s√©lectionnez ¬ę‚ÄČchamps Connect IQ‚ÄȬĽ‚ÄČ;

s√©lectionnez ¬ę‚ÄČRace Screen‚ÄȬĽ‚ÄČ;

d√©placez l’√©cran en premi√®re position.

Bien √©videmment, rien ne s’essaie pour la premi√®re fois le jour d’une course. Vous devez avoir l’esprit serein et conna√ģtre aussi bien votre mat√©riel que votre allure ou les r√©glages de votre montre. N’h√©sitez donc pas √† essayer Race Screen en amont de la comp√©tition pour affiner √©ventuellement vos r√©glages. Et bonne course‚ÄČ!