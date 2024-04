La course à pied est un exercice accessible au grand public, mais qui peut requérir plus d'équipements que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Avant le Marathon de Paris, on a plongé dans le sac de Maxime, participant à la course et habitué à l'exercice.

Si vous êtes un lecteur assidu de Frandroid, vous n’êtes pas sans savoir que la santé connectée est devenu un enjeu important des marques. Quelle autre meilleure discipline que la course à pied pour être prise comme exemple pour le suivi de santé ? À quelques heures du Marathon de Paris, nous avons été poser quelques questions à Maxime, rompu aux courses et autres trails. Maxime, que vous connaissez bien, chers lecteurs, puisque vous le retrouvez régulièrement derrière les tests de montres connectées. Alors autant profiter de son expertise ! Quel équipement connecté emporte-t-il pour la course à venir ? Quelles références conseille-t-il au regard de son expérience ? Nous lui avons posé directement toutes nos questions… passionné

Que prends-tu pour la course en audio ? « Je privilégie le confort à la qualité audio »

Je cours au quotidien avec ce que je prends dans les courses officielles. Je cours avec des écouteurs typés « Sport » : les Beats Fit Pro. Mon premier critère n’était pas la qualité du son. C’était d’abord l’autonomie, dans une moindre mesure, mais tu ne cours pas 8 heures tous les jours. C’est surtout le maintien qui compte. Pour avoir testé des Bose, des Jabra et les Jaybird qui sont marketés sport, parfois ne tiennent pas très bien, et juste le fait d’avoir 5 % du temps où tu sens que ça risque de tomber, c’est insupportable. Je préfère un produit qui tient bien aux oreilles, quitte à ce qu’il soit moins bon sur le son que l’inverse. C’est l’avantage des Beats Fit Pro, c’est qu’ils tiennent bien et que le son est un peu basseux, donc pour la course, c’est idéal. Le gros problème, c’est la qualité d’appel qui est nulle.

Depuis 3-4 mois, je me suis mis aux casques à conduction osseuse. D’abord, avec les Shokz Open Run Pro qui ne sont pas idéaux pour Paris, mais quand tu es dans les bois ou sur les quais, tu entends mieux. La conduction osseuse libère un peu les oreilles et tu prends plus conscience de ton environnement. En revanche pour des séances de fractionnés où j’ai besoin de me motiver et de rester dans ma bulle, je reprends les Beats Fit Pro. Enfin, les Suunto Wing ont une réduction de bruit couplées à la réduction faite par mon iPhone 13 assez irréprochable pour les appels. Pour le Marathon de Paris, c’est assez particulier puisque je ne cours pas seul, donc en toute honnêteté, je vais prendre un casque à conduction osseuse, c’est plus pratique. Ainsi je peux désactiver le son sans avoir mes oreilles bouchées par une paire d’écouteurs.

Que prends-tu pour suivre tes performances ? « Je prends deux montres, parce que j’adore ça les montres ! »

Au quotidien, j’ai une Suunto Vertical qui est très précise, très autonome et qui a une super cartographie. Elle a tous les critères pour les distances que je fais et les sports que je pratique donc c’est un régal. Et quand j’ai une montre de sport en test, je cours avec les deux au quotidien, comme ça je compare. Les quelques trails officiels que j’ai fait, j’aimais bien avoir ma Suunto Vertical et une montre Garmin qui avait une fonctionnalité précise pour m’aider dans la course. Comme ça j’avais la Suunto pour la cartographie et je n’avais pas à changer l’écran pour consulter mon rythme de course ainsi que mon objectif. En général, je prends deux montres, parce que j’adore ça les montres.

Est-ce que tu as des accessoires ? « Les gens qui vont lire vont me prendre pour un psychopathe »

Je me suis acheté une ceinture, une Polar H10 qui est largement réputée dans le milieu. C’est tellement important pour moi d’avoir un truc fiable, que c’est un truc nécessaire. Elle est reliée à la montre, donc la ceinture prend le contrôle du capteur optique de la montre pour ne pas enregistrer les données. Tout ce qui est affiché par la montre, comme le rythme cardiaque, provient directement de cette ceinture. Je la porte tout le temps, même à l’entraînement. Une fois les données récoltées, soit je les consulte sur l’application d’une des montres que je porte, sinon tout est envoyé directement sur Strava. C’est pratique d’avoir un service qui te regroupe toutes tes courses quand tu as plusieurs appareils pour enregistrer tes données.

Strava Télécharger gratuitement

Les gens qui vont lire vont me prendre pour un psychopathe, mais j’ai aussi un bracelet sans écran que je porte toute la journée, un Whoop. Là, c’est plus un truc perso, pas réellement pour la performance. C’est un produit que je porte même quand je dors et qui va monitorer toutes les informations à sa portée. Ça me permet d’avoir une vision plus « long terme » sur mon activité au quotidien.

Je prends aussi mon smartphone. J’ai un iPhone 13 Pro, donc ce n’est pas le plus massif, mais il faut quand même le caler. Je pourrais le mettre dans le sac de trails, mais ça me prendrait trop de place au détriment de ma nutrition. J’ai testé des ceintures, des vêtements un peu ergonomiques et depuis 2-3 je cours avec un short Decathlon qui a une poche à l’avant ouverte, mais avec suffisamment de pression pour que le téléphone reste en place, pratique pendant les entraînements. Quand je cours ça, me permet de consulter mon téléphone sans avoir peur de le faire tomber.

Maintenant, pour des trails officiels, je n’ai pas envie de trop perdre du temps ni que ce soit une charge mentale. Je le mets dans une autre poche à l’arrière avec un zip. Comme ça je prépare la musique et je n’ai pas peur de me donner à fond dans la course sans prendre de risques pour mon téléphone.

Qu’est-ce que tu écoutes dans tes courses ?

Au quotidien, je suis sur Apple Music et YouTube Music. Quand j’en ai marre des recommandations de musique de l’un, je passe sur l’autre. En général, YouTube Music est assez pertinent lors de mes sorties. J’ajoute une musique sur trois qui a été diffusée pendant mes séances. Sinon ça dépend de mon humeur, des podcasts, des vidéos YouTube un peu longues que je me réserve sinon je passe des appels. Et pour mes séances de fractionnés, des musiques de motivation. Pour un trail, par exemple, je me suis fait une playlist avec des musiques qui motivent pendant une heure trente et je me laisse aussi un temps équivalent sans son pour me concentrer sur moi.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.