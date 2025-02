Des lunettes AR pas comme les autres avec une fonction surprise : voici les Aria Gen 2 de Meta

Meta et la réalité augmentée, c’est une véritable histoire d’amour. L’entreprise le prouve de nouveau avec le lancement d’Aria Gen 2, la dernière génération de ses lunettes connectées. Cette évolution majeure du projet Aria, initié il y a cinq ans, intègre des fonctionnalités inédites qui promettent de révolutionner la recherche en RA et en intelligence artificielle.

Les Aria Gen 2, les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Meta, vont bien plus loin que la plupart de leurs concurrents. Elles utilisent un ensemble de capteurs sophistiqués, dont un capteur PPG (photopléthysmographie) capable de mesurer le rythme cardiaque du porteur. Cette fonctionnalité, une première pour des lunettes AR, ouvre la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la santé et du bien-être. Aria Gen 2 intègre également un microphone à contact qui peut distinguer la voix de l’utilisateur de celles des personnes environnantes, améliorant ainsi la qualité des interactions vocales et la confidentialité.

Il fallait s’y attendre, l’intelligence artificielle évidemment joue un rôle central dans ces nouvelles lunettes. Grâce à une puce silicium personnalisée conçue par Meta, Aria Gen 2 peut effectuer des tâches complexes telles que le suivi oculaire, la reconnaissance des gestes et la reconnaissance vocale directement sur l’appareil. Cette puissance de traitement, combinée à une autonomie impressionnante de huit heures et un poids contenu de 75 grammes, fait d’Aria Gen 2 un outil de recherche polyvalent et pratique pour une utilisation quotidienne.

Un laboratoire portable pour l’avenir de la réalité augmentée

Meta ne compte malheureusement pas commercialiser Aria Gen 2 auprès du grand public. Ces lunettes sont destinées aux laboratoires de recherche académiques et commerciaux, qui pourront les tester dans les mois à venir. L’objectif est de stimuler l’innovation dans des domaines variés, allant de la perception machine à l’IA contextuelle et à la robotique.

Un exemple prometteur de l’utilisation d’Aria Gen 2 est le projet pilote mené par Envision, une entreprise qui développe des solutions pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En exploitant les capacités avancées de ces lunettes, Envision cherche à créer des outils d’assistance avancés.

Les lunettes sont également équipées de haut-parleurs à annulation de force en circuit ouvert, offrant une expérience audio immersive sans isoler l’utilisateur de son environnement. Combinés aux capacités de traitement de l’IA, elles pourraient ouvrir la voie à de nouvelles formes d’interactions homme-machine plus naturelles et contextuelles. Avec Aria Gen 2, Meta pose les jalons de l’avenir des lunettes AR grand public. On espère bien pouvoir mettre la main dessus dans les années à venir. Pour l’instant, on attend surtout Orion, les autres lunettes de l’entreprise de Mark Zuckerberg.