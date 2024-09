Mark Zuckerberg a voulu plonger dans le futur en présentant lors de sa conférence Meta Connect ses nouvelles lunettes « holographiques » nommées Orion. Les premiers retours et autres petites indiscrétions sont déjà là.

Les lunettes « Orion » de Meta // Source : Meta

« Les lunettes de réalité augmentée les plus avancées au monde ». Meta ne mâche pas ses mots quand il s’agit de présenter son tout nouveau gadget : les lunettes « holographiques » Orion. Développé en sous-marin depuis 5 ans, cet objet à mi-chemin entre l’Apple Vision Pro, les lunettes intelligentes Ray-Ban et un smartphone a pour modeste ambition de « brouiller les limites entre le monde virtuel et réel » et de remplacer nos mobiles.

Sur le principe, les lunettes Orion sont des Google Glass sous stéroïdes ou encore un Apple Vision Pro ultra-miniaturisé. Elles permettent d’ajouter une couche de virtuel au monde visible à travers les verres des lunettes. Le gadget est capable d’afficher des interfaces d’application en surimpression du monde réel, de reconnaître les objets présents dans leur champ de vision et de placer des éléments en réalité augmentée sur votre table basse.

Imposantes, mais confortables

Ces lunettes offrent un champ de vision « augmenté » de 70°, soit « le plus grand à ce jour, dans le produit le plus compact de sa catégorie » selon Meta. De quoi créer des « expériences véritablement immersives » tout en évitant de vous couper du monde réel. Ces lunettes ne représentent rien de moins qu’un « aperçu du futur » pour Mark Zuckerberg. Mais concrètement que vaut ce gadget pour le moment ?

The Verge et Cnet ont pu porter les lunettes l’espace de quelques minutes pour apercevoir ce que le futur made in Zuckerberg avait en stock. Tout d’abord, il faut savoir que les lunettes ne fonctionnent pas seules. Elles doivent être accompagnées d’un « bracelet neuronal », sorte de bracelet connecté sans écran qui permet de contrôler l’interface avec des gestes du poignet, et d’un « galet » sans fil intelligent qui offre la puissance de calcul nécessaire au bon fonctionnement des lunettes. Si les lunettes s’éloignent de l’accessoire à plus de 3,5 mètres, elles perdent toute capacité « intelligente ».

Le bracelet, le galet et les lunettes // Source : Meta

Pour rester sur des considérations bassement matérielles, les lunettes en elle-même sont massives et il sera difficile de les confondre avec une paire de binocles classiques. Avec 100 grammes au compteur, l’accessoire « pèse bien plus lourd qu’une paire normale de lunettes, mais bien moins qu’un Meta Quest ou un Apple Vision Pro » détaille The Verge. Pour autant, elles restent « confortable à porter » selon Cnet.

Une expérience convaincante pour une V1.0

Sur la partie connectée, bien qu’Orion ne soit encore qu’un prototype pas destiné à la vente (chaque paire coûte environ 10 000 $ à produire), l’expérience semble relativement convaincante. Les 70° de couverture holographique permettent de s’approcher « assez près des objets virtuels avant qu’ils ne commencent à disparaitre », écrit The Verge. Cnet note que les limites de l’écran « sont si loin dans la vision périphérique » qu’elles semblent quasiment invisibles. Seul petit bémol, la résolution des écrans est encore un peu maigrichonne pour offrir une expérience réellement immersive.

Les verres ne sont ni en plastique ni en verre, mais en carbure de silicium // Source : Meta

Ces défauts techniques sont attendus vu l’avancée du projet. Meta l’admet directement, Orion n’est pas un « prototype de recherche » ni un produit commercial à part entière. Les lunettes se situent entre ces deux mondes et nécessitent encore d’importants investissements avant d’arriver entre les mains des consommateurs et consommatrices.

D’après The Verge, une paire de lunettes moins ambitieuse devrait sortir dès 2025. Orion pour sa part devrait atteindre sa forme finale d’ici 2027, pense savoir The Guardian.