L’échec des Google Glass raconté sans langue de bois par quelqu’un qui l’a vécu

Dans un thread partagé sur Twitter, un ingénieur de Google ayant œuvré sur les Google Glass et les caméras Google Clips fait le point sur les défauts de ces produits... mais aussi sur la culture d'entreprise parfois défaillante qui germait alors chez Google.

« [Ces produits] avaient un défaut fatal. Tout le monde a vu ce défaut. Mais la culture d’entreprise qui s’était développée dans ces équipes leur a délibérément permis de l’ignorer », c’est en ces termes que Warren Craddock, un ingénieur de Google, a entamé sur Twitter un thread aussi intéressant que croustillant. Il y évoque les défauts rédhibitoires des Google Glass et des caméras Google Clips sur lesquels il a personnellement travaillé… mais aussi les lacunes structurelles qui ont permis, au sein même de Google, la commercialisation de ces produits passablement ratés.

« En dépit des efforts de Google pour leur trouver une tâche ou une situation où elles seraient indispensables, elles ne faisaient rien de réellement utile », explique Warren Craddock au sujet des Google Glass, sur lesquelles il a œuvré pendant 16 mois en tant qu’ingénieur software Senior, spécialisé dans la conception de caméras, rapporte 9to5Google.

Pour l’ingénieur, l’un des principaux problèmes des lunettes connectées de Google était justement qu’elles ne disposaient d’aucune « Killer App », cette fonction ou application centrale et évocatrice pour le grand public que toutes les marques cherchent (avec plus ou moins de succès) lorsqu’elles souhaitent lancer un nouveau produit. D’après Warren Craddock Google n’a pas réussi à en trouver une seule pour les Google Glass… pas plus que les développeurs tiers une fois les lunettes lancées au travers de leur « Explorer Edition ».

Cette absence de réelle utilité vient d’après lui des limitations induites par le petit écran (640 par 360 pixels seulement) intégré aux Google Glass. Un écran « simplement trop petit, et trop maladroitement placé dans le coin de votre œil », ajoute l’ingénieur. Faute de trouver une véritable utilité aux Glass, Google s’est alors contenté du service minimum avec des fonctionnalités basiques et fort peu vendeuses pour le produit. Une vacuité que Craddock résume en expliquant que les seuls cas d’utilisation trouvés par les responsables Google se limitaient à « des questions insipides comme « Ok Glass, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? » ou prendre des [photos] des plantes en pot sur leur bureau ».

The lesson here is simply that all engineering projects develop their own cultures over time.

The cultures often grow to silence or downplay fatal flaws in the product, perhaps because it must be done to keep people marching along together. 19/n

