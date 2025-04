Projet Hypernova : Meta veut faire revivre les Google Glass à sa manière

Après les Ray-Ban Meta et leur module photo intégré, la maison mère de Facebook veut aller plus loin avec des lunettes connectées dotées d’un écran dans l’un des verres. Une idée qui rappelle quelque chose.

Crédit : Otaxou

1000 € la paire de lunettes, ça vous dit ? Meta espère que oui, en tout cas, puisqu’il semblerait que le nouveau gadget connecté de l’entreprise sera vendu à ce prix. D’après des informations obtenues par Bloomberg, la firme de Mark Zuckerberg plancherait sur une sortie de son nouveau modèle de lunettes connectées pour cette année.

Assez éloigné des Ray-Ban Meta que l’on connaît aujourd’hui, ce nouveau modèle au doux nom de code « Hypernova » pourrait emprunter des idées au Google Glass d’antan.

Un petit air de déjà-vu

En effet, selon le média anglophone, ces lunettes seront dotées d’un petit écran qui serait visible dans le coin inférieur droit du verre droit lorsqu’on regarde vers le bas. Une toute petite surface d’affichage qui rappelle furieusement ce que Google avait proposé en 2011, à l’exception près que « l’écran » des Google Glass était lui situé dans le coin supérieur droit des lunettes.

Ce dernier, directement intégré au verre contrairement aux lunettes de Google, servirait à afficher des informations contextuelles, telles qu’une carte Google Maps, les notifications reçues par son téléphone ou un aperçu des photos prises récemment. Sans doute que son utilité dépendra largement de la manière dont les lunettes s’intègrent au système d’exploitation du téléphone auquel elles seront couplées.

Les Google Glass de 2011 // Crédit : Google

Ce modèle serait encore loin de la démonstration que Meta a faite de ses lunettes « holographiques » il y a quelques mois, mais le projet Hypernova aurait l’avantage de sortir cette année pour un tarif allant donc de 1000 et quelques dollars à plus de 1400 $ pour certains modèles. On est donc très loin des Ray-Ban Meta à 329 €.

Une arrivée en force des lunettes connectées

Ces lunettes sonnent donc comme un galop d’essai pour Meta qui veut jauger de l’attrait du public pour un modèle de lunettes plus intelligentes que celles disponibles actuellement sur le marché. Si l’entreprise a sans doute la force de frappe nécessaire pour faire parler de son produit, elle n’est aussi plus du tout seule sur le marché.

Samsung prépare par exemple un produit similaire (mais vendu encore plus cher), tandis qu’Apple semble toujours en embuscade avec des déclinaisons plus compactes de son Vision Pro. Google voudra sans doute aussi sa part du gâteau après avoir lancé la mode des lunettes connectées 15 ans trop tôt.