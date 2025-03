Samsung veut faire mieux qu’Apple avec ses prochaines lunettes connectées

Il semblerait que les futures lunettes connectées de Samsung soient plus ambitieuses que prévu. Le constructeur sud-coréen s’apprêterait à titiller Apple en poussant l’idée du Vision Pro à ses limites.

Crédit : Frandroid

La course à la réalité augmentée est bel et bien lancée. Entamé par Apple avec son casque de « réalité spatiale », le secteur s’apprête à avoir de la concurrence avec la sortie prochaine de lunettes connectées Samsung. Et le constructeur coréen ne ferait à priori pas les choses à moitié.

D’après des révélations du média ETNews relayées par 9to5Goggle, le gadget serait plus ambitieux qu’on ne pourrait le croire et pourrait sortir avant la fin de l’année.

Pas de boutons ou de tactile ?

Alors que des récentes rumeurs évoquaient la probable sortie d’un modèle de lunettes avec module photo (mais sans écran), il semblerait finalement que les prochaines montures de Samsung ne fassent l’économie d’aucune de ces technologies. Le projet « HAEAN », de son petit nom, pourrait donc s’inscrire dans la droite lignée des Google Glass et aller plus loin que ce que propose l’Apple Vision Pro.

D’après ETNews, les lunettes pourraient « afficher des informations ou des images sur leurs verres », en plus d’être équipées d’un module photo t d’un haut-parleur. Ce faisant, elle proposerait des sortes de Ray-Ban Meta améliorées avec encore plus de technologies et d’innovations.

Crédit photo : OtaXou

Petite subtilité supplémentaire, il semblerait que les lunettes soient dépourvues de boutons ou de surface tactiles et que les interactions passaient essentiellement par la reconnaissance vocale (grâce à Gemini, l’IA de Google) ou par la reconnaissance de mouvement via le module photo intégré. Une manière de rendre les interactions plus naturelles et de faire en sorte que les montres soient « parfaitement adaptées au visage de chacun et chacune », précise ETNews.

Un tarif prohibitif

Il semblerait que Samsung veuille donc prendre de court la concurrence en proposant une paire de lunettes sans concessions et embarquant toutes les technologies modernes. Un véritable défi technologique et logistique qui pourrait tout de même placer le constructeur comme un des pionniers du secteur.

Pour aller plus loin

Lunettes connectées : gadget ou révolution de 2025 ? Notre test comparatif

Il faut tout de même savoir raison garder puisque des récentes rumeurs affirmaient que seuls 50 000 exemplaires seraient en préparation et que chacun d’entre eux pourrait coûter la bagatelle de 2500 et quelques euros. Si Samsung parvient à tasser toutes les technologies de pointe dans des lunettes au look passe-partout, ce sera un bel exploit, mais on est encore très très loin d’un produit grand public.