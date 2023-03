Adieu Google Glass, cette fois-ci, c’est vraiment la fin : une histoire atypique jusqu’au bout

La vente de Google Glass a officiellement été arrêtée. Plus de dix ans après leur présentation, les lunettes connectées de réalité augmentée n'avaient jamais réussi à convaincre le grand public. Retour sur une histoire à contretemps.

C’est définitivement terminé pour les Google Glass. La version « Enterprise Edition », dernière déclinaison qui subsistait des célèbres lunettes connectées de réalité augmentée, arrive en bout de vie. Un communiqué officiel très court annonce en effet la fin de la production de ce produit.

« Nous vous remercions pour plus d’une décennie d’innovation et de partenariat. À partir du 15 mars 2023, nous ne vendrons plus Glass Enterprise Edition », lit-on. On apprend cependant que le support logiciel des modèles existants est assuré pendant encore quelques mois, jusqu’au 15 septembre 2023. On se rend surtout compte que, du début à la fin, les Google Glass auront eu une histoire atypique.

L’échec des Google Glass

Les Google Glass avaient été annoncés en grande pompe en 2012 et les fondateurs de la firme de Mountain View, Larry Paige et Sergey Brin, y plaçaient beaucoup d’espoir. Les lunettes de réalité augmentée attiraient alors toutes les attentions et suscitaient autant d’enthousiasme que d’inquiétude, interrogeant nos futurs usages de la technologie. Cependant, après le lancement, le succès commercial n’a jamais été au rendez-vous auprès du grand public.

« En dépit des efforts de Google pour leur trouver une tâche ou une situation où elles seraient indispensables, elles ne faisaient rien de réellement utile », commentera crûment un ancien haut responsable ayant vécu l’échec des Google Glass de l’intérieur. Au fil des années, les lunettes ne tomberont jamais dans l’oubli total, mais échoueront à susciter un réel intérêt.

En 2017, les lunettes de réalité augmentée signent un retour sur le marché, mais se dédient alors aux professionnels. En 2019, une deuxième génération de Google Glass Enterprise Edition verra même le jour. La hype de 2013 n’est cependant déjà qu’un vieux souvenir à ce moment-là.

Une histoire à contretemps

Finalement, l’histoire des Google Glass s’est toujours jouée à contretemps. En 2013, les lunettes étaient trop en avance sur leur temps. Aujourd’hui, leur disparition intervient alors que tous les acteurs de la tech s’animent autour de la réalité augmentée. Les informations sur les très attendues Apple Glass pullulent tandis que les lunettes connectées ont volé la vedette au MWC 2023. Ce contretemps est sans doute ce qui caractérise le mieux la vie industrielle et commerciale des Google Glass.

N’allez toutefois pas croire que Google abandonne purement et simplement les produits de réalité augmentée. En 2022, la firme évoquait encore des tests de prototypes pour de nouveaux modèles de lunettes connectées. Il y a fort à parier que, dans les coulisses, les équipes du géant américain s’affairent déjà autour d’un nouveau projet. pour ne pas se laisser distancer par la concurrence. Pour cela, il fallait sans doute tirer une croix sur les Google Glass. Adieu.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !