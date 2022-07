Google nous prévient que ses nouvelles lunettes connectées vont fuiter

Google relance son projet de lunettes de réalité augmentée avec une phase de test grandeur réelle des prototypes.

La réalité augmentée est sur toutes les bouches quand il s’agit des rumeurs entourant Apple et Meta, mais les deux acteurs ne sont pas les seuls à s’intéresser à ce marché. Loin des rumeurs, c’est par un très officiel article sur son site que Google en dit plus sur son projet de retour dans la réalité augmentée. La firme en avait déjà discuté lors de sa conférence Google I/O où elle a dévoilé de nombreux produits. Elle est désormais prête pour l’étape suivante.

Les nouvelles Google Glass arrivent en août

Après de longs tests en laboratoire, Google aimerait confronter ses lunettes de réalité augmentée au réel. La firme va donc commencer une phase de test à partir du mois d’août « dans le monde réel ». Les habitants de Mountain View pourront croiser des porteurs de lunettes dans la rue. Autrement dit, il est fort probable que l’on découvre rapidement tous les secrets de ces nouvelles lunettes.

Évidemment, ce sera d’abord un test à petite échelle avec quelques dizaines d’employés de Google seulement. Comme les Google Glass, ces lunettes intègrent des appareils photo, microphones et écrans.

Ne pas répéter les scandales des Google Glass

Cependant, pour éviter de relancer les scandales qui avaient entaché les Google Glass, la firme prévient tout de suite : il sera impossible de photographier ou de filmer avec les appareils photo. Ils seront donc là pour permettre aux lunettes de se repérer ou pour aider l’utilisateur. Elles pourront, par exemple, traduire en temps réel le menu d’un restaurant.

La firme insiste à plusieurs reprises sur l’importance du respect de la vie privée des testeurs et de leurs proches. On sent que la leçon a été retenue, même si 10 ans après les Google Glass, cela semble moins être un problème pour notre société qui a bien accueilli les Snapchat Spectacles.

Rendez-vous donc en août pour en apprendre plus sur ces Google Glass d’un nouveau genre. Notons que Google n’a actuellement pas donné de nom à ces nouvelles lunettes.

