Le casque d’Apple servirait aussi bien à la réalité virtuelle qu’à la réalité augmentée

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, le futur casque de réalité virtuelle d'Apple servirait également à la réalité augmentée avec des transitions fluides.

On entend depuis plusieurs années des rumeurs au sujet des projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple, avec un système qui permettrait de gérer à la fois des lunettes et des casques sous realityOS. Alors que d’aucuns espéraient la présentation de ce nouveau système d’exploitation la semaine dernière, durant la WWDC, il n’en a finalement rien été, même si la firme a commencé à déposer ses premières briques.

Cela n’empêche pas de nouvelles fuites de survenir. Ce lundi, c’est l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, qui s’est fendu de quelques tweets à propos des projets d’Apple dans le domaine de la réalité virtuelle ou augmentée.

(2/2)

I think a complete mixed reality is not only the hardware that can support both AR & VR but the ability to integrate AR & VR and switch them smoothly for different scenarios. That's why I'm using AR/MR to describe Apple's headset expected to hit the store shelves in 2Q23.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 12, 2022