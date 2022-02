Apple progresse en douce sur la réalité virtuelle : le nom « realityOS » apparaît dans du code

Le terme « realityOS » a été découvert dans du code émanant d'Apple. Il s'agirait du nom employé par la firme pour le système d'exploitation chargé d'animer ses futurs produits en réalité virtuelle ou augmentée. Et c'est la première fois qu'il apparaît sous cette forme.

La réalité virtuelle devient doucement une réalité bien tangible chez Apple. Repéré par plusieurs sources distinctes, le terme « realityOS » apparaît désormais à la fois dans du code open source déposé sur GitHub et sur des logs de transferts de l’App Store. Comme le rappelle Engadget, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de cet OS. Il avait déjà été aperçu sous le diminutif de « rOS » par Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg. Nous étions alors en 2017.

realityOS renverrait quoi qu’il en soit au système d’exploitation qu’Apple adopterait pour animer ses futurs produits de réalité virtuelle ou augmentée. Sa nomenclature « minuscule/majuscule » n’est d’ailleurs pas sans rappeler le nom des autres OS d’Apple : iOS, macOS watchOS, tvOS… utilisés par la marque depuis des années. En interne, ce nouveau système voué à la VR et à l’AR serait toutefois désigné par le nom de code « Oak ».

Reste que l’apparition du terme « realityOS » n’est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Comme l’a souligné le développeur Steve Troughton-Smith, cette mention pourrait « n’être que le vestige d’une pull–request faite par quelqu’un avec un faux compte ». Autrement dit, restons prudents…

(Though this could just be a remnant of somebody’s pull request from a fake account. Grain of salt, etc)

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022