Le casque de réalité virtuelle d’Apple mettrait le turbo sur le gaming et les appels

Attendu pour l'an prochain, le casque de réalité virtuelle d'Apple serait résolument orienté vers les jeux, le divertissement et la communication avec ses proches.

Depuis plusieurs années, les rumeurs enflent autour d’un casque et de lunettes de réalité virtuelle développé par Apple. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a obtenu de nouvelles informations au sujet du casque de réalité mixte du constructeur. Selon lui, il serait essentiellement orienté vers un usage pour consulter des médias, jouer à des jeux ou communiquer avec ses proches.

Alors que certains pourraient imaginer qu’Apple pourrait se lancer à son tour dans le métavers avec son premier casque de réalité mixte, en proposant un écosystème complet permettant aussi bien d’acheter des vêtements que de jouer ou naviguer sur Internet, Mark Gurman indique que ce ne sera pas le cas. Dans sa newsletter, repérée par le site MacRumors, le journaliste de l’agence Bloomberg précise qu’Apple ne cherchera pas à révolutionner les usages avec son premier casque de réalité mixte :

Le jeu vidéo devrait être un accent fort de l’appareil, surtout compte tenu du fait qu’il embarquera plusieurs processeurs, un ventilateur, un affichage de très haute définition et sa propre boutique d’applications. Attendez-vous à ce qu’Apple positionne l’appareil comme une utopie pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation de médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires média pour créer des contenus qui puissent être regardés en réalité virtuelle sur le casque. Enfin, les communications. Attendez-vous à ce que les Animojis et une expérience proche de FaceTime en réalité virtuelle viennent remplacer Zoom.

Contrairement à Microsoft avec son casque HoloLens, Apple ne chercherait donc pas à convaincre les professionnels avec son premier casque de réalité mixte, mais à cibler directement le grand public. Si l’aspect communication semble assez proche de celui mis en avant par Facebook pour son propre métavers, il ne devrait cependant pas s’agir du seul usage du casque de réalité mixte d’Apple. En effet, la firme chercherait également à mettre en avant les jeux et les films ou les séries.

Une sortie attendue en fin d’année prochaine

Cependant, là où Meta va un peu plus loin en imaginant un nouvel écosystème virtuel avec le métavers, rendu possible grâce à ses casques Oculus, Apple garderait une approche assez classique, sans chercher à révolutionner les usages. Ainsi, les accents mis par Apple sur son casque de réalité mixte seraient sensiblement les mêmes que ceux déjà connus par les utilisateurs de casques Oculus ou HTC Vive actuellement.

Cela fait plusieurs années que le premier casque de réalité mixte d’Apple serait en préparation. À en croire les récentes informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, il serait attendu pour l’an prochain, avec une mise en production au cours du second trimestre 2022 et un lancement commercial dans un an, au dernier trimestre 2022.

