Apple : son prochain nouveau produit serait un casque VR, en attendant la réalité augmentée

Apple développerait un casque VR haut de gamme pour mieux préparer le terrain de la réalité augmentée.

Apple prépare son avenir. En parallèle de ses produits grand public bien connu comme les iPhone, iPad, Macbook ou les AirPods, la firme travaille à de nouvelles catégories de produits. Des nouveaux marchés sur lesquels elle pourrait venir appuyer ses différents services, et profiter de son savoir-faire technologique. Si l’on parle souvent de l’Apple Car parmi ces projets, la marque travaille aussi sur le marché naissant de la réalité augmentée.

Il est d’ailleurs peut-être un peu trop naissant pour Apple, qui a visiblement des problèmes pour développer un produit commercialisable. C’est ce que rapporte Bloomberg par la plume de Mark Gurman, toujours très réputé pour se faire l’écho des travaux internes d’Apple.

Un casque de VR très cher signé Apple

D’après ses sources, Apple travaillerait désormais sur un casque de VR qui jouerait le rôle de précurseur avant de passer à la réalité augmentée. Ce casque serait un produit de niche et avec un prix de vente particulièrement élevé. Apple n’étant plus vraiment adepte des produits de niche, on peut se demander s’il ne s’agirait pas d’un produit exclusivement pour les développeurs. À la manière du Mac Mini DTK qui permettait aux développeurs de commencer à travailler dès l’été 2020 sur les applications Mac en ARM.

D’après Bloomberg, ce casque serait d’abord un produit VR, avec un environnement 3D complet permettant de jouer, regarder des vidéos, et communiquer, avant de proposer quelques expériences en réalité augmentée grâce aux caméras extérieures. Il bénéficierait d’un processeur puissant développé par Apple. La firme s’est fait une spécialité de concevoir des puces à la fois performantes et consommant peu d’énergie, ce qui est idéal pour un casque.

De façon étonnante, l’article mentionne que le casque aurait actuellement un ventilateur intégré, signe que le processeur chaufferait trop pour une utilisation passive. Bloomberg note que le prototype actuel, N301, a atteint une bonne étape de développement, mais étant un simple prototype, il pourrait encore être totalement revu.

Les lunettes de réalité augmentée d’Apple, utilisant le nom de code N421, seraient elles toujours aux balbutiements. Apple travaillerait encore sur les technologies fondatrices d’un tel produit dont l’éventuelle sortie serait à très long terme.

Ne pas s’attendre à « l’effet iPhone »

Apple a réussi à créer de beaux succès ces 20 dernières années. Il y a l’iPhone évidemment, mais on peut aussi penser à l’iPad, aux AirPods ou encore à l’iPod et à iTunes, le prédécesseur d’Apple Musique. Avec ces produits, Apple a parfois réussi à révolutionner ou créer des catégories de produits, de nouveaux marchés où s’affrontent les concurrents.

Quand on imagine Apple se lancer dans la VR, on peut donc se demander si la marque va damer le pion des géants du secteur comme Oculus, HTC, Valve ou PlayStation. Les sources de Bloomberg indiquent que ce n’est pas l’objectif de la firme de Cupertino. La marque serait consciente de l’audience encore limitée de ce genre de produits, et n’imagine pas en faire un produit grand public. Cela laisse d’ailleurs songeur sur le prix de vente visé par Apple, au moment où un Oculus Quest 2 coûte moins de 400 euros.

Un projet pour 2022

Toujours d’après l’article, le casque de réalité virtuelle d’Apple serait actuellement prévu pour 2022. Le passage à la réalité augmentée ne se ferait pas avant 2023, au mieux, et probablement encore plus tard. Parmi les défis auxquels fait face Apple, le poids du casque VR serait trop important. La firme aurait notamment choisi de sacrifier l’adaptateur qui permet aux personnes portant des lunettes de vue de porter le casque. Pour que le casque puisse être utilisé par ces personnes, Apple demanderait la fabrication de lentilles spéciales, sur ordonnance, ce qui crée évidemment de problèmes vis-à-vis des différents organismes de régulations dans le monde.