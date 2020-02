Quel casque VR choisir pour Half-Life : Alyx en 2020 ?

Avec l'arrivée, d'Half-Life : Alyx, La VR (réalité virtuelle), va sans doute connaître un regain d'intérêt. Les constructeurs comme HTC, Oculus, Samsung ou Google s'y mettent à fond et nous proposent chacun une vision différente. Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts ! Voici un dossier sur les différents modèles présents sur le marché afin d'y voir un peu plus clair, et trouver votre bonheur pour profiter du prochain jeu de valve.

VR signifie Virtual Reality, autrement dit réalité virtuelle en bon français. Grâce à cette technologie, nous pouvons vivre une expérience où notre vue comme notre position dans l’espace sont sollicitées. Le dispositif berne presque le cerveau et nous plonge dans un monde à part où il est possible d’expérimenter plein de choses en fonction du programme lancé. Différents modèles de casques VR existent, même si le principe reste le même : observer dans un écran à travers des lentilles. Selon le modèle, le calcul est réalisé soit par une machine dédiée à cette tâche, soit par l’engin que nous portons sur la tête.

Nous avons mis à jour ce guide pour la sortie d’Half Life : Alyx le 23 mars, mais vous trouverez également d’autres références si vous souhaitez simplement vous mettre à la VR sans forcément penser à ce jeu.

Casques PC

Valve Index : le plus évident

Quoi de mieux pour jouer au nouveau jeu de Valve que le casque de VR de Valve. Il s’appelle Valve Index, et fonctionnera bien évidemment avec Half-Life : Alyx. C’est aujourd’hui l’un des casques les plus haut de gamme du marché. Non seulement pour sa fiche technique basée sur deux écrans LCD 1440 x 1600 (par œil, ou 2880 x 1600 au total) dont le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz. Mais aussi par son confort.

Valve a beaucoup misé sur ce point, notamment en offrant une bonne amplitude au niveau de l’écart pupillaire, du diamètre crânien ou encore du dégagement oculaire. Les lentilles sont également travaillées finement pour offrir une meilleure qualité d’image. L’index est livré avec ses manettes et ses capteurs de position. Bien évidemment, tout cela se paye le prix fort puisque le kit complet est proposé à 1079 euros. Il comprend le casque, deux contrôleurs, les deux capteurs de position ET Half-Life : Alyx.

Rappelons que vous pouvez également acheter le casque seul et les manettes, sans les capteurs si vous possédez déjà ceux de chez HTC livré avec les Vive. Rappelons que les deux firmes travaillent ensemble sur la VR.

Pourquoi choisir le Valve Index ?

C’est la solution la plus haut de gamme pour le moment

Par Valve, pour Valve

Un soin particulier apporté sur le confort

Le Valve Index est disponible sur steam à 1079 pour le kit complet.

HTC Vive Cosmos : l’option moins chère

S’il n’est pas exactement le successeur du HTC Vive premier du nom, le Vive Cosmos est bien celui qui le remplace. Dernière création de la firme — il a été lancé en octobre 2019 — c’est désormais en le casque VR (qui se connecte à un PC) d’entrée de gamme chez HTC puisque le Vive canonique n’est plus officiellement commercialisé. Il se distingue des autres propositions sur un point très important : il n’a pas besoin de capteurs supplémentaires pour se positionner dans l’espace.

C’est donc une solution bien plus directe pour s’amuser en réalité virtuelle : on le branche à son PC, on prend les manettes (livrées avec le casque) et voilà. C’est aujourd’hui la solution au meilleur rapport qualité/prix/contraintes d’usage pour Half Life : Alyx selon nous. Ses deux écrans disposent chacune d’une définition de 1440 x 1700 et avec un rafraîchissement de 90 Hz.

Pourquoi choisir le HTC Vive Cosmos ?

Facile d’installation et d’utilisation

Un bon rapport qualité / praticité / prix

livré avec ses manettes

Le HTC Vive Cosmos, livré avec deux manettes, est disponible à 799 euros chez Boulanger.

HTC Vive Pro : l’alternative haut de gamme

Dévoilé lors du CES 2018, le HTC Vive Pro prend la suite du Vive avec son lot d’améliorations. Pour commencer, la définition passe à du 1400 x 1660 pixels pour chaque œil, soit du 2880 x 1660 pour les deux toujours avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision à 110°. Il a subi également un petit relooking et il intègre désormais des écouteurs Hi-res.

Pourquoi opter pour le HTC Vive Pro ?

Pour les oreillettes qu’il intègre

Pour l’amélioration de l’affichage

Pour son confort amélioré

Comptez un peu moins de 700 euros pour le casque seul, mais il faudra ajouter les accessoires pour profiter pleinement de l’objet et d’Half-Life Alyx. Cela fera sensiblement monter la facture. Le « Full Kit » est alors disponible à 1199 euros.

Oculus Rift S : la VR pas (trop) chère

Après le Rift, Oculus propose désormais le Rift S. C’est la solution la moins couteuse qui permettra de profiter d’Half-Life Alyx puisqu’il est vendu 449 euros. Comme le Vive Cosmos il se repère dans l’espace sans avoir besoin de capteurs externes, ce qui facilite grandement l’installation et le rend bien bien plus pratique à utiliser chez soi.

Il intègre deux écrans affichant chacun du 1280 x 1440 dont le taux de rafraîchissement atteint 80 Hz et il est livré avec ses deux manettes Oculus Touch. Contrairement au Vive Cosmos, vous ne trouverez en revanche pas de casque audio audio intégré, il faut se contenter d’un maigre haut-parleur, mais vous pourrez y brancher votre propre casque via le connecteur jack 3,5 mm présent sur le casque.

Pourquoi recommande-t-on l’Oculus Rift S ?

Pas besoin de capteur externe

La solution la moins couteuse

Les deux manettes sont fournies

Lancé en mai 2019, le Rift S est disponible à 449 euros.

Voilà pour les casques compatibles avec Half-Life : Alyx, mais il existe d’autres propositions pour s’adonner aux joies de VR. Vous les trouvez dans le seconde partie de cet article.

Les autres casques PC

Les casques MR : la mixité

Microsoft est aussi entré dans la danse avec sa plateforme Windows Mixed Reality, qui associe – selon le constructeur – réalités augmentée et virtuelle. Six casques ont été développés à partir d’une trame commune (Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung) laissant du choix à l’utilisateur. Ils se démarquent de la concurrence par leur accessibilité et leur simplicité d’utilisation.

Étant donné que la base répond aux critères imposés par Microsoft, ces casques partagent les mêmes caractéristiques, à savoir un écran LCD affichant une résolution de 2880 x 1440 pixels et offrant un champ de vision de 105° maximum ainsi qu’un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Tous les casques sont livrés avec les deux mêmes contrôleurs de mouvements de réalité mixte sans-fil.

Pourquoi acheter un casque Mixed Reality ?

Pour leur accessibilité

Pour leur simplicité d’utilisation

Pour la diversité de choix

On les trouve aux alentours de 400-450 euros selon les modèles.

Casques autonomes

La dernière catégorie est encore en pleine expansion. Les casques autonomes sont des appareils tout-en-un qui permettent de s’affranchir d’un PC, d’une console ou d’un smartphone. Ils n’ont pas besoin d’être reliés à une machine pour fonctionner. Vous l’aurez compris, l’intérêt est de pouvoir enfiler un casque complet qui embarque tout le nécessaire pour profiter de la VR sans s’encombrer de câbles, caméras et toute autre armada.

Oculus Quest : la VR autonome pour Half-Life Alyx (avec un peu de chance)

L’historique Oculus, propriété de Facebook, a lancé l’année dernière l’Oculus Quest. Il a été pensé comme un casque VR autonome et n’a donc pas besoin d’un ordinateur pour fonctionner… mais vous pourrez jouer à Half Life : Alyx avec car Oculus a annoncé l’arrivée de l’Oculus Link, un câble qui permettra de relier le casque à un PC. S’il n’a pas de date de sortie pour le moment, on imagine mal la firme rater la sortie d’Half Life : Alyx. On peut légitimement espérer le voir bientôt.

Avec ou sans câble, l’Oculus Quest est un chouette casque VR qui permettra quoi qu’il en soit de profiter de jeux très sympa en VR dont l’excellent Beat Saber. Cela vous donnera de quoi patienter si le câble n’est pas disponible d’ici la sortie du jeu de Valve. Il est proposé à 549 euros avec ses deux manettes et 128 Go de stockage.

Pourquoi recommande-t-on l’Oculus Quest ?

Un casque autonome…

… Qui pourra bientôt fonctionner avec un PC

Les deux manettes sont fournies

Oculus Go : l’immersif

L’Oculus Go, est un casque autonome à mi-chemin entre l’Oculus Rift et le Samsung Gear VR. Il embarque un écran IPS LCD de 5,5 pouces avec une définition QHD, un taux de rafraîchissement de 72 Hz maximum et un champ de vision de 110°, un Snapdragon 821 couplé à 6 Go de mémoire vive, 32 ou 64 Go de stockage interne et une batterie de 2600 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test.

Pourquoi recommande-t-on l’Oculus Go ?

Pour sa bonne conception

Pour l’expérience immersive qu’il propose

Pour la richesse de son catalogue d’applications et de jeux

Pour un peu plus de 200 euros, vous pouvez acheter l’Oculus Go sur fnac.com.

Casques console

Sony PlayStation VR : le seul et l’unique

Côté consoles, difficile de se perdre : il n’y a que le PS VR sur PlayStation 4. Un boîtier externe vient assurer certaines fonctions pour soulager la console et la PlayStation Camera, élément obligatoire, est évidemment fournie avec. L’appareil de Sony est moins cher, mais aussi moins performant. Néanmoins, cela permet aux joueurs qui n’ont pas un PC équipé du dernier cri de se lancer dans la VR à moindre coût, surtout que la bibliothèque de jeux est désormais très exhaustive en 2019.

Concernant ses caractéristiques, il propose une définition de 1920 x 1080 pixels (soit 960 x 1080 pour chaque œil) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (120 Hz en mode cinéma). Le champ de vision ne change pas, il reste dans les 100°.

N’hésitez pas à vous pencher sur notre test pour plus de détails.

Pourquoi recommandons-nous le PS VR ?

Pour son prix abordable

Pour sa simplicité d’utilisation

Pour le confort qu’il propose

Pour sa bibliothèque de jeux très exhaustive

Le PlayStation VR, livré avec la caméra V2 et un jeu, est disponible à 299 euros sur Boulanger.

Casques nomades pour smartphones

Il existe également des systèmes plus légers et portatifs, qui ne demandent pas un équipement lourd. Ils sont à clapet et se servent du smartphone comme écran.

Samsung Gear VR : le contrôleur

Samsung s’est allié avec Oculus pour développer le Gear VR. Le casque est plutôt fonctionnel, avec des boutons dédiés et un pavé tactile sur le côté. Un contrôleur peut servir de télécommande ainsi que de manette de jeu. Le casque a un angle de vision de 101° et est compatible avec tous les smartphones haut de gamme de Samsung, c’est-à-dire les S (depuis le S6) et Note.

N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir plus.

Pourquoi choisir le Samsung Gear VR ?

Pour l’ajout du contrôleur par rapport à l’ancienne version

Pour sa large compatibilité avec les smartphones Samsung

Pour son rapport qualité/prix

Le Samsung Gear VR est disponible à 29 euros sur Cdiscount.

Google Daydream : le confort du tissu

L’autre alternative vient de Google, avec sa plateforme Daydream et son casque Daydream View. Officiellement, seule une tripotée de smartphones sont compatibles avec cet équipement, mais il est possible de passer outre cette restriction pour l’utiliser avec n’importe quel terminal. Une télécommande est fournie pour la navigation et les jeux.

Si vous souhaitez un aperçu des appareils certifiés Daydream : ASUS ZenFone AR, Google Pixel, Pixel 2, Pixel 3 (et XL), Huawei Mate 9 Pro/Porsche Design Mate 9, LG V30, Moto Z/Z Force/Z2 Force, Samsung Galaxy Note 8/9/S8/S8+/S9/S9+, ZTE Axon 7.

Pourquoi prendre le Google Daydream ?

Sa large compatibilité

Pour les différents coloris proposés

Pour son confort

Le Google Daydream est disponible à 89 euros sur Boulanger.