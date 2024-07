PS VR2 sur PC : votre ordinateur sera-t-il au niveau ?

Les joueurs PC vont pouvoir bientôt utiliser leur PS VR2 avec leur bibliothèque Steam. Quels accessoires faut-il, et à quel point votre PC devra-t-il être puissant ? On fait le point et on vous conseille les meilleurs composants.

C’était attendu, le PS VR2 va enfin pouvoir être utilisé sur Windows. Une case quasi obligatoire pour Sony qui éprouve une certaine difficulté à vendre son casque de réalité virtuelle destiné à la PS5, à tel point que la production a été mise en pause. La compatibilité PC pourra-t-elle le sauver ? Nous le saurons à partir du 7 août.

Les joueurs possédant déjà un PS VR2 pourront donc, à compter de cette date, le brancher sur leur PC. Ils pourront ainsi jouer aux très nombreux jeux VR disponibles sur Steam, avec lesquels le casque sera compatible, réglant ainsi un des soucis majeurs du modèle.

Sans trop de surprise, les joueurs devront obligatoirement acheter un adaptateur PlayStation VR2 pour PC, qui sera disponible, selon PlayStation, pour 60 euros. Un câble DisplayPort 1.4 sera également indispensable. Par ailleurs, s’agissant de réalité virtuelle, un PC suffisamment puissant (notamment sur la partie GPU) sera requis.

Quelle configuration minimale faut-il pour le PS VR2 sur PC ?

Bien évidemment, pour faire tourner le casque VR de PlayStation, il faudra tout de même disposer d’un ordinateur suffisamment costaud. Les configurations minimales attendues sont les suivantes :

Les meilleurs composants pour installer le PS VR2 sur votre PC

Vous avez besoin d’upgrader votre ordinateur pour pouvoir profiter de vos jeux avec le PSR VR2 ? Voici, selon nous, de bons composants pour booster votre PC gamer.

La configuration abordable :

La configuration équilibrée :

Vous n’avez pas encore de PC gamer et souhaitez le monter de toutes pièces ? Rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

En plus de l’adaptateur dédié, qui n’est pas encore en vente, vous aurez besoin d’un bon câble DisplayPort 1.4. Nous vous recommandons le modèle vendu par Stouchi, au bon rapport qualité/prix, avec la longueur au choix, selon vos besoins.

