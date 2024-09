Dans la pluie d’annonce effectuée par Mark Zuckerberg hier, une est passée quelque peu inaperçue : les casques de VR de la firme vont désormais pouvoir faire tourner des apps Android. Enfin, presque.

Quand il s’agit de VR, l’environnement logiciel est tout aussi important que l’expérience matérielle. Meta l’a bien compris cette année, puisque l’entreprise a annoncé une petite révolution du côté software avec la prise en charge des applications 2D et notamment des apps Android.

Plus spécifiquement, comme l’explique Techcrunch, l’entreprise a annoncé la disponibilité d’outils de portage pour les apps mobiles vers son OS de réalité virtuelle. « Si vous développez pour Android, vous pouvez désormais développer pour Meta Horizon OS dans votre langage préféré et avec votre environnement de développement préféré », a déclaré Mark Rabkin, responsable du développement d’Horizon OS.

Meta veut faire le plein d’apps mobiles

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les aficionados de la VR ? Construit sur une base Android, le système d’exploitation des casques VR de Meta affichait jusque là une sélection d’apps très réduite. Les nouveaux outils, et notamment l’arrivée d’un kit de développement dédié, devraient permettre à celles et ceux qui publient des apps Android de les convertir « plus facilement » en apps pour le système d’exploitation de Meta. Pour montrer l’exemple, la firme a d’ailleurs recodé ses apps Facebook et Instagram VR via le framework React Native, compatible avec Android et iOS.

Même pas besoin de les transformer en logiciel 3D avec des fonctionnalités dédiés, les casques de VR made in Zuckerberg prendront en charge les apps 2D sans broncher. Ces dernières pourront s’afficher en réalité augmentée ou dans les mondes de réalités virtuelles et il sera possible d’en lancer 6 en parallèle. Même les applications web auront le droit à leur petite place sur l’app store de Meta, comme le prouve l’arrivée de Worldle (variante anglophone de notre Sutom hexagonal) sur les étals logiciels de la marque.

La VR face à ses propres défis

Pour le dire autrement, Meta a fait tout le gros œuvre pour que les développeurs et développeuses d’apps puissent facilement rendre leur logiciel disponible sur les casques de VR de la marque. Un changement de philosophie conséquent, de l’aveu même de Andrew Bozworth, responsable technique de Meta. « Nous n’avons pas rendu le développement sur nos plateformes facile et nous en sommes profondément désolés », s’est excusé le responsable avant de présenter ces nouveautés.

Reste une question importante tout de même : l’arrivée de SDK et de framework dédié suffira-t-il à convaincre les développeurs et développeuses de se lancer dans le monde de la VR ? Au-delà des problématiques purement techniques, ce marché est-il assez conséquent pour convaincre les as du code de s’y lancer ? Seul l’avenir le dira.