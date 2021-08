Voici le premier pas de Facebook dans le metaverse, avec Horizon Workrooms

Facebook présente Horizon Workrooms, un environnement virtuel de travail qui tire parti du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.

Horizon Workrooms est le premier pas de Facebook en direction du metaverse. Depuis près d’un mois, c’est le nouveau buzzword à la mode : metaverse. Et le premier de ses défenseurs n’est autre que Mark Zuckerberg, créateur et patron de Facebook.

Dans sa bouche, le mot désigne un « méta univers » où réel et virtuel se confondent. Il y croit tellement qu’il a même déclaré ceci auprès de The Verge : « Mon espoir, c’est que d’ici 5 ans environ, les gens nous perçoivent avant tout comme une entreprise du metaverse. »

L’horizon par Facebook : le travail

Et la première pierre à l’édifice pour le réseau social vient certainement d’être posée, avec la présentation d’Horizon Workrooms. Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’entreprise californienne nous présente ce dispositif, qui repose sur l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.

L’idée est simple : des collaborateurs travaillant à distance peuvent « se réunir » dans une salle virtuelle pour travailler. Facebook propose d’ailleurs « d’amener son bureau, son ordinateur et son clavier avec soi ». Grâce aux manettes de l’Oculus Quest, la courte vidéo de présentation nous montre en effet qu’il est possible de scanner son environnement et de le retrouver dans la salle virtuelle.

Vrai clavier Clavier virtualisé

En théorie, cela devrait permettre d’utiliser son clavier, mais aussi son écran tout en gardant le casque sur la tête.

Tout pour l’immersion

Autres fonctionnalités importantes à noter, la présence du spatial audio et des avatars Oculus est supposée aider à se sentir un peu plus immergé dans la simulation bureautique.

Notons aussi la présence d’un « tableau blanc infini ». D’après Facebook, on pourra y ajouter des images directement depuis son PC, ou encore écrire dessus comme si l’on avait un stylo. Une fois la séance terminée, vous pourrez télécharger le résultat pour l’extraire d’Horizon Workrooms.

Le metaverse façon productivité de Facebook supportera jusqu’à 16 personnes en VR en même temps et autorisera jusqu’à 50 personnes dans une salle. Car oui, il est aussi possible de rejoindre ces salles de travail virtuel avec une bonne vieille visioconférence.

La bêta est d’ores et déjà ouverte sur le site d’Oculus. Il faut cependant s’inscrire et créer un compte. Notons également que Facebook a promis de ne pas utiliser les conversations échangées sur Workrooms pour proposer des pubs ciblés, et les vidéos et images échangées ne devraient pas être accessibles par Facebook ou des tiers.