Quelles différences entre les vidéoprojecteurs Xgimi Horizon S Max et Horizon S Pro ?

La marque Xgimi propose deux vidéoprojecteurs à focale classique montés sur balancelle, les Horizon S Max et Horizon S Pro. Mais quelles sont exactement leurs différences et lequel choisir ?

Le Horizon S Pro est à gauche et le Horizon S Max est à droite. Source : Xgimi

Lors de notre visite sur son stand au salon IFA 2024, Xgimi nous avait présenté le nouveau vidéoprojecteur Horizon S Max. Mais depuis peu, la marque a enrichi son catalogue avec une nouvelle référence, le Horizon S Pro. Ils sont tous les deux disponibles et partagent la plupart des caractéristiques techniques tout en cultivant quelques différences.

Les parties communes

Les deux vidéoprojecteurs Xgimi Horizon S Max et Horizon S Pro proposent les mêmes designs. En effet, extérieurement, il est impossible de les distinguer. Le support intégré de type balancelle, comme sur le Epson EF-22, offre un pivotement horizontal sur 360 degrés et un ajustement vertical jusqu’à 135 degrés.

Comptez sur des dimensions de 245 x 393 x 310 mm. Les deux appareils disposent d’un cache à l’avant pour protéger l’optique.

Techniquement, ils intègrent la nouvelle technologie Dual Light 2.0, associant LED et laser pour optimiser la qualité d’image. Xgimi annonce une durée de vie de la lampe de 20 000 heures. Les deux utilisent le système de projection DLP avec une puce DMD de 0,47 pouce.

Ils sont compatibles avec les contenus 3D et supportent les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision. Pour la fluidité des images, ils embarquent la technologie MEMC et proposent une définition Ultra HD. La marque communique sur un taux de contraste (dynamique) de 1 000 000:1. Il y a un zoom numérique qui permet d’ajuster la taille de l’image, le cas échéant. Le ratio de projection est commun, de 1,2:1.

Pour la partie gaming, sur les Horizon S Max et Horizon S Pro, Xgimi annonce un temps de retard à l’affichage inférieur à 20 ms avec la correction automatique du trapèze désactivée.

Le système ISA 5.0 facilite l’installation grâce à la mise au point automatique et la correction de trapèze. L’évitement d’obstacles est également de mise. Les deux appareils sont capables d’afficher une image jusqu’à 200 pouces en diagonale. Ils sont animés par le même chipset avec 2 Go de mémoire vive.

Xgimi Horizon S Max // Source : Xgimi

La partie audio n’est pas en reste avec, pour les deux modèles, la présence de deux haut-parleurs optimisés par Harman Kardon de 12W chacun, compatibles DTS Virtual, DTS-HD et Dolby Audio.

Source : Xgimi

Les deux vidéoprojecteurs fonctionnent sous Android TV 11, donnant accès à de nombreuses applications de streaming, à l’exception notable de Netflix qui n’est pas disponible nativement.

Enfin, en matière de connectivité, ils sont tous les deux compatibles Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth. La connectique est identique avec une prise HDMI eARC et deux ports USB-A.

Fiche technique Xgimi Horizon S Max // Source : Xgimi

Ce qui les différencie

Le modèle phare, l’Horizon S Max, se distingue par sa puissance lumineuse de 3 100 ISO lumens, selon Xgimi, soit une augmentation de 35% par rapport à son prédécesseur, toujours d’après la marque. Son petit frère, le Horizon S Pro, affiche quant à lui une luminosité de 1 800 ISO lumens, selon Xgimi. Le Horizon S Max bénéficie d’une double certification Dolby Vision et IMAX Enhanced, garantissant une expérience cinématographique optimale. Le Horizon S Pro, lui, se contente de la certification Dolby Vision. Logiquement, le S Max consomme plus que le S Pro.

Fiche technique Xgimi Horizon S Pro // Source : Xgimi

Concernant la capacité de stockage interne, la version Max propose jusqu’à 64 Go tandis que la version Pro offre jusqu’à 32 Go théoriques. Autre détail, le S Max fait 4,81 kg contre 4,75 kg pour le S Pro, selon Xgimi.

Prix et disponibilité des vidéoprojecteurs Xgimi Horizon S Max et Horizon S Pro

Les nouveaux vidéoprojecteurs Xgimi Horizon S Max et Horizon S Pro sont disponibles à des prix respectifs de 1999 euros et 1399 euros.