La nouvelle série MoGo 4 de Xgimi : grand écran, petit format, grandes promesses

Avec la nouvelle série MoGo 4, Xgimi veut transformer l’expérience du divertissement mobile en proposant des vidéoprojecteurs ultra-compacts, puissants et stylés, adaptés à tous les modes de vie.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

Xgimi annonce le lancement officiel de sa série MoGo 4, composée de deux modèles : le MoGo 4 et le MoGo 4 Laser. Il succède au MoGo 3 Pro présenté l’année dernière lors du salon IFA 2024. Selon le fabricant, cette nouvelle gamme vise en priorité les Millennials, la génération Z et la génération A, en mariant technologies de pointe et design innovant. L’objectif affiché est de bouleverser les standards du divertissement nomade, en proposant des appareils compacts, élégants et performants, capables de s’intégrer à tous les styles de vie.

Pour cela, Xgimi a conçu ses nouveaux vidéoprojecteurs dans la lignée du précédent. Ils viennent en concurrence directe avec le Nebula Capsule 3, le Capsule Air, le Yaber T2 ou encore le Samsung Freestyle 2e génération (sans batterie).

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

Le format des MoGo 4 rappelle ainsi celui d’une grande tasse à café, facilitant leur transport et leur utilisation dans des contextes variés : soirées cinéma sur un rooftop, sessions camping ou projections improvisées en intérieur.

Xgimi met en avant la portabilité, la puissance et l’élégance de ses nouveaux modèles, tout en introduisant une nouveauté majeure par rapport à la génération précédente : l’intégration d’une batterie embarquée, permettant un usage totalement autonome, sans contrainte de branchement. Comptez sur un poids de 1,3 kg environ.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

MoGo 4 : un vidéoprojecteur LED tout-en-un, compact et créatif

Le MoGo 4 est un modèle avec une source LED. Il propose une projection Full HD 1080p, avec une luminosité de 450 ISO Lumens, garantissant une image détaillée et lumineuse jusqu’à 120 pouces. Deux haut-parleurs Harman/Kardon de 6 W assurent un son à 360 degrés, tandis que l’installation est facilitée par un système d’activation rapide, la correction automatique du trapèze et une rotation à 360 degrés, permettant de projeter sur n’importe quelle surface. Il y a un cordon à boucle amovible facilite le transport tout en permettant de personnaliser le style de l’appareil.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

La télécommande Bluetooth particulièrement compacte offre un contrôle intuitif avec un rétroéclairage partielle. Notez aussi la présence d’une seconde télécommande, infrarouge celle-ci, plus simpliste mais qui permet de contrôler sommairement l’appareil sans avoir à utiliser la télécommande principale.

Côté ambiance, Xgimi propose un système de filtres créatifs aimantés, dont le filtre Sunset inclus, pour créer des atmosphères lumineuses variées. Trois autres filtres – Ondulation, Paysage de rêve et Lunaire – sont disponibles pour moduler l’ambiance en fonction des envies.

Le MoGo 4 peut également servir de haut-parleur Bluetooth autonome, diffusant la musique tout en synchronisant des jeux de lumières, pour une expérience sonore et visuelle enrichie. L’autonomie annoncée atteint 2,5 heures de lecture vidéo en mode éco, selon la marque, 6 heures en écoute musicale, et jusqu’à 5 heures de projection avec le support PowerBase Stand.

MoGo 4 laser : la performance triple laser dans un format nomade

Le MoGo 4 Laser, version haut de gamme de la série, se démarque par l’intégration d’une technologie triple laser, une première sur un projecteur portable selon Xgimi. Ce modèle offre une luminosité de 550 ISO Lumens, une couverture colorimétrique de 110% du standard BT.2020 (selon la marque) et un contraste natif de 1000:1, assurant des images riches, dynamiques et d’une profondeur digne d’un cinéma personnel.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

Le design du MoGo 4 Laser est identique à la version LED misant sur une base transparente rétroéclairée, un marquage visuel exclusif autour de l’objectif et un rail latéral en aluminium brossé. L’autonomie annoncée est similaire à celle du MoGo 4. Côté connectivité, les MoGo 4 Laser et MoGo 4 intègrent Google TV avec Netflix sous licence, et se connecte via Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC) plein format ou USB-A, offrant ainsi une large compatibilité.

Disponibilité et prix des Xgimi MoGo 4 et MoGo 4 Laser

La série MoGo 4 sera disponible en France dans les prochaines semaines, selon Xgimi. Deux versions sont proposées :

MoGo 4 : 599 €

MoGo 4 Laser : 799 €

Des packs sont également disponibles :

MoGo 4 avec support PowerBase : 679 €

MoGo 4 Laser avec support PowerBase et écran extérieur : 949 €