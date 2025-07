Noté 8/10, le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 3 Pro se fait retirer 100 € de son prix pour le Prime Day

Le Xgimi MoGo 3 Pro deviendra votre ticket pour des soirées cinéma XXL, où que vous soyez. Avec sa projection Full HD 1080p, sa luminosité de 450 lumens ISO et un son signé Harman Kardon, il envoie du lourd dans un format mini. Pour le Prime Day, il passe de 579 euros à 479 euros dans sa version avec trépied sur Amazon.

Les cinéphiles qui ne tiennent pas en place vont adorer le XGIMI MoGo 3 Pro. Ce mini vidéoprojecteur 1080p est conçu pour transformer n’importe quel mur blanc en écran géant. Avec son design compact, il tient dans un sac et se branche partout, de la chambre au jardin avec Google TV et toute la sVOD. Le tout, accompagné d’une base trépied PowerBase, pour une stabilité parfaite et une autonomie rallongée. La rédaction lui a d’ailleurs collé un solide 8/10, preuve qu’il ne bluffe pas sur ses promesses. Pour le Prime Day, il coute 100 euros de moins sur Amazon.

Les atouts du Xgimi MoGo 3 Pro

Une projection Full HD 1080p avec 450 lumens ISO

Un système audio intégré signé Harman Kardon

Le trĂ©pied d’inclus

Au lieu de 579 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 479 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xgimi MoGo 3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une image qui s’adapte à tout

Avec sa technologie ISA 2.0, le MoGo 3 Pro ajuste automatiquement la mise au point et la correction trapézoïdale pour un cadrage parfait. Fini les galères de réglages manuels : on le pose, il calibre tout seul, même si l’angle n’est pas idéal. Sa luminosité de 450 lumens ISO garantit une image nette et lisible même dans une pièce légèrement éclairée, avec un contraste et des couleurs fidèles grâce à un traitement HDR optimisé. Proposant ainsi des détails précis et une immersion totale, que ce soit pour un film ou une série.

Côté compatibilité, le MoGo 3 Pro joue la carte de la polyvalence : HDMI pour brancher une console ou un boitier multimédia, un USB-C pour alimenter et un port USB connecter facilement des disques durs externes, et bien sûr une connectivité sans fil complète en Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0, pour streamer depuis un smartphone ou un laptop en un clin d’œil. Grâce à Google TV intégré, on a accès à toutes ses plateformes de sVOD sans bidouillage.

Le trépied PowerBase inclus n’est pas qu’un simple support : il assure une stabilité parfaite sur toutes les surfaces, même inégales, et cache une batterie supplémentaire qui prolonge l’autonomie jusqu’à 3 heures en mode projection. Une vraie liberté pour improviser une séance cinéma sur un toit, dans un jardin ou même en camping.

Le son qui fait vibrer vos films

XGIMI n’a pas lésiné sur l’audio en s’associant à Harman Kardon et Dolby Audio, et ça s’entend. Les deux haut-parleurs de 5 W, placés en façade, délivrent un son clair, puissant et riche en détails, capable de remplir sans peine une pièce moyenne. Les voix restent parfaitement intelligibles, même à faible volume, et les effets sonores gagnent en ampleur, rendant chaque scène plus immersive.

Sous le capot, l’algorithme audio propriétaire adapte le rendu sonore en temps réel selon le type de contenu : dialogues boostés pour les séries, graves renforcés pour les scènes d’action, équilibre optimal pour la musique. Le MoGo 3 Pro se transforme ainsi en véritable enceinte nomade quand on veut simplement écouter une playlist via Bluetooth.

Et pour les longues sessions, la PowerBase incluse fait la différence : elle prolonge l’autonomie et stabilise le vidéoprojecteur, permettant de profiter d’un film complet ou de plusieurs épisodes sans se soucier d’avoir une prise à proximité. Une solution taillée pour les soirées improvisées, en intérieur comme en extérieur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xgimi MoGo 3 Pro.

Afin de comparer le Xgimi MoGo 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

