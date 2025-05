Xgimi dévoile son pack ultime pour des séances ciné en plein air : le MoGo 3 Pro à emporter partout

Xgimi vient d’annoncer le lancement de son Pack Outdoor MoGo 3 Pro, une solution complète destinée aux amateurs de cinéma nomade. Ce nouveau pack tout-en-un permet de profiter d’une expérience cinématographique immersive aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

Source : Xgimi

La marque Xgimi propose depuis quelques mois maintenant le vidéoprojecteur ultra compact MoGo 3 Pro. Il a la particularité d’être très petit et peut donc s’emporter facilement partout avec soi. Mais pour aller plus loin dans l’expérience et avoir tout sous la main, Xgimi lance son Pack Outdoor MoGo 3 Pro. Ce dernier se compose du vidéoprojecteur lui-même accompagné d’accessoires spécifiquement conçus pour une utilisation nomade.

L’ensemble comprend donc un trépied stable intégrant une batterie de 20000 mAh pour une autonomie prolongée, un écran de projection de 70 pouces (1,7 m en diagonale) facile à installer en moins de 2 minutes, un filtre optique créatif et une mallette de transport résistante aux chocs, à la poussière et aux projections d’eau.

Xgimi MoGo 3 Pro Pack Outdoor // Source : Xgimi

Des performances techniques intéressantes

Le vidéoprojecteur MoGo 3 Pro propose une définition Full HD 1080p et une luminosité de 450 ISO Lumens, selon la marque, garantissant des couleurs vives et un contraste correct, même si l’obscurité reste son meilleur allié. Pour une mise en œuvre des plus faciles, il embarque la technologie Xgimi ISA 2.0 qui permet une mise au point automatique et une correction trapézoïdale en temps réel.

Xgimi MoGo 3 Pro Pack Outdoor // Source : Xgimi

Rappelons que, côté audio, le MoGo 3 Pro est équipé de haut-parleurs stéréo 2 x 5W conçus par Harman Kardon adapté aussi bien aux films qu’à la musique ou aux jeux vidéo.

Une connectivité complète et une interface intelligente

Le vidéoprojecteur est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, et dispose de ports micro HDMI (attention, un adaptateur est nécessaire) et USB-C pour une connexion simple à tous types d’appareils.

Pratique, le MoGo 3 Pro fonctionne sous Google TV, offrant ainsi l’accès à plus de 5000 applications, dont Netflix, YouTube et Disney+. Il est également compatible avec Google Assistant pour un contrôle vocal simplifié et intègre Chromecast pour partager du contenu directement depuis un smartphone.

Le pied, disponible aussi en accessoire séparé ou justement dans le pack, permet d’intégrer une batterie autorisant 2 heures et demie de visionnage (mode Eco).

Xgimi MoGo 3 Pro avec pied batterie // Source : Xgimi

Avec son design léger et portable, le MoGo 3 Pro est présenté comme idéal pour les escapades, les soirées en plein air ou les week-ends entre amis. Il se transporte facilement et s’installe en quelques minutes, sans compromis sur la qualité.

Source : Xgimi

Prix et disponibilité du Pack Outdook Xgimi MoGo 3 Pro

Ce nouveau Pack Outdoor vient donc compléter l’offre de Xgimi en proposant une solution clé en main pour ceux qui souhaitent profiter pleinement des capacités du MoGo 3 Pro en extérieur. Il est disponible pour un prix de 649 euros alors qu’on trouve le vidéoprojecteur seul à 500 euros environ.