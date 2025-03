Amazon baisse enfin le prix du dernier vidéoprojecteur très compact de Xgimi, avec Google TV, pour ses ventes flash

Le Xgimi MoGo 3 est un picoprojecteur très compact que l’on peut installer partout et qui fait nous profiter d’une image Full HD avec ajustement automatique. Cet appareil, qui embarque en plus Google TV, est proposĂ© Ă 424 euros au lieu de 499 euros sur Amazon, pendant les ventes flash de printemps.

Avec son design maĂ®trisĂ©, sa portabilitĂ©, ses fonctions automatiques de correction de l’image et son interface Google TV, le Xgimi MoGo 3 Pro a de quoi convaincre celles et ceux qui recherchent un petit vidĂ©oprojecteur efficace et surtout peu encombrant. En ce moment, vous le trouverez d’ailleurs Ă moins de 430 euros, en pleines ventes flash de printemps d’Amazon.

Les atouts du Xgimi MoGo 3 Pro

Son joli design pratique

Ses nombreuses fonctionnalitĂ©s pour corriger l’image

Son interface Google TV

LancĂ© Ă 499 euros, le Xgimi MoGo 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 424 euros sur Amazon.

Un cylindre orientable facile Ă installer

Tout comme le Samsung The Freestyle, le Xgimi MoGo 3 Pro a un design assez peu classique avec son format cylindrique orientable ; il est ainsi capable de projeter une image vers le bas, Ă l’horizontale ou vers le haut, pratique pour regarder vos films sur le plafond, dans votre lit. Sa partie supĂ©rieuse repose sur une base, elle aussi cylindrique, qui embarque les haut-parleurs et permet ainsi de diffuser le son sur 360°. Ce picoprojecteur prĂ©sente par ailleurs une belle couleur dorĂ©e et des finitions très soignĂ©es. Autre bon point de ce design : son poids très contenu de 1,1 kg. Il est aussi Ă©quipĂ© d’une sangle, qui permet de le transporter encore plus facilement.

Le MoGo 3 Pro s’installe tout aussi simplement et dispose de plusieurs fonctions automatiques de correction d’image. Il peut ainsi ajuster le trapèze et la nettetĂ© de l’image tout seul et rĂ©aliser une mise au point Ă chaque dĂ©marrage ; son autofocus est d’ailleurs relativement prĂ©cis. Une fonction d’évitement des obstacles est mĂŞme de la partie, pratique quand des tableaux sont accrochĂ©s aux murs. Notez aussi que si les rĂ©glages automatiques ne vous satisfont pas, il est possible de les corriger manuellement. On aurait toutefois aimĂ© que l’adaptation aux couleurs des murs soit de la partie.

Google TV Ă bord

Le MoGo 3 Pro est par ailleurs capable de projeter des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), mais est limitĂ© au contenu HDR10 ne supportant pas les programmes HDR dynamiques (HDR10+ et HDR Dolby Vision), ce qui est regrettable. Dans l’ensemble, l’image produite est plutĂ´t chaude et agrĂ©able, mais assez loin des standards pour dire qu’il arrive Ă produire une image Home CinĂ©ma. CĂ´tĂ© audio, les deux haut-parleurs de 5 W permettent de sonoriser une petite pièce avec un certain Ă©quilibre, mais aucun effet de spatialisation n’est proposĂ© ici. D’ailleurs, le Mogo 3 Pro peut ĂŞtre utilisĂ© comme une enceinte grâce au Bluetooth.

Enfin, ce picoprojecteur tourne sous Google TV et met donc Ă disposition un grand nombre d’applications prĂ©installĂ©es, Ă l’image des plateformes de streaming phares. Les menus de rĂ©glages sont de leur cĂ´tĂ© parfaitement intĂ©grĂ©s Ă ceux du système. Et cĂ´tĂ© connectique, l’appareil se contente du minimum avec un port USB-A pour lire des contenus multimĂ©dias, d’un port USB-C et d’une entrĂ©e HDMI au format micro.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Xgimi MoGo 3 Pro.

