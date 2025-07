Voici la nouvelle webcam 4K d’Elgato à 200 euros : tous les détails à connaître

La marque Elgato, spécialisée dans le matériel de streaming, vient de dévoiler la toute nouvelle pièce de sa gamme : la Facecam 4K, une webcam capable de filmer, comme son nom l’indique, en 4K.

Elgato annonce sa Facecam 4K // Source : Elgato

La filiale du groupe Corsair profite de l’été pour renouveler un tant soit peu sa gamme, avec l’annonce de sa nouvelle webcam capable de filmer en 4K, à 60 images par seconde.

Une deuxième webcam 4K / 60 FPS

Dans le monde du matériel dédié au streaming, Elgato occupe une place de choix. Si Avermedia essaie aussi de se faire sa place sur le marché et que Logitech mise de plus en plus sur du matériel équivalent, c’est bien la marque allemande qui semble dominer les esprits actuellement.

Son dernier produit en date n’est autre que la Facecam 4K, une webcam capable de filmer en 2160p à 60 images par seconde ; deux fois plus que la majorité des concurrentes donc. Mais si vous connaissez déjà la marque, le nom de Facecam Pro vous vient sans doute en tête. En 2022, Elgato proposait la première webcam en 4K / 60FPS du marché.

L’avantage de la Facecam 4K selon Elgato, c’est qu’elle profite des technologies du modèle de 2022 pour proposer une expérience encore meilleure et, ne boudons pas notre plaisir, moins chère. Pour un tarif fixé à 199,99 euros sur la boutique officielle de la marque, cette nouvelle webcam embarque un capteur Sony Starvis 2 de 1/1.8″, appuyé par un processeur d’image « de pointe » qui gère tout de l’encodage à la réduction de bruit.

200 euros et des réglages dignes d’un reflex ?

En plus du prix relativement concis pour ce type de matériel, Elgato nous promet de profiter d’une expérience DSLR », à savoir équivalent à celle d’un appareil photo reflex. Difficile de savoir à quel point cette promesse sera tenue, mais il sera possible de régler manuellement les ISO et la vitesse d’obturation, entre autres. Quant au flou d’arrière-plan emblématique des reflex, il faudra compter sur une carte graphique Nvidia RTX pour en profiter.

Détail tout de même très important, la Facecam 4K propose un mode sans compression, mais qui est limité à de la 4K à 30 images par seconde ou, au choix, de la 1080p à 60 images par seconde ; la webcam doit être absolument connectée sur un port USB-C 3.0 pour en profiter. De même, le mode HDR n’est disponible que dans les mêmes conditions. En d’autres termes, la 4K à 60 images par seconde n’est possible qu’après une compression effectuée automatiquement par le processeur de la webcam.

