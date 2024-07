Elgato : le Stream Deck Plus devient encore plus utile pour tout le monde avec ces nouveaux accessoires

Elgato vient de présenter deux nouveaux accessoires destinés à son Stream Deck Plus. Le premier est un dock permettant l'ajout d'un micro XLR, le second un hub USB bien fourni. L'un comme l'autre sont d'ores et déjà disponibles.

Lancé en 2022, le Stream Deck Plus profite désormais de deux accessoires permettant d’en augmenter encore un peu plus l’intérêt, notamment auprès des streamers. Elgato, son fabricant, lance en effet cette semaine un tout nouveau dock permettant de le coupler à un micro XLR, mais aussi un hub USB plutôt complet pour y ajouter une tripotée de connectiques. Ces deux nouveaux accessoires sont d’ores et déjà disponibles en ligne, sur le site officiel d’Elgato, à 129,99 et 69,99 euros respectivement dans l’Hexagone.

Le dock XLR se connecte en USB-C à l’arrière du Stream Deck Plus, et offre jusqu’à 75 dB de gain. Suffisamment pour y connecter par exemple un micro Shure SM7B, très populaire parmi les streamers. Le dispositif dispose en parallèle d’une prise jack 3,5 mm pour un monitoring sans latence, souligne The Verge.

Deux accessoires voués aux streamers…

L’autre intérêt de ce dispositif est de permettre de raccorder à l’ordinateur, le micro, et le Stream Deck, via un seul cordon USB. Les boutons et raccourcis configurables du Stream Deck peuvent quant à eux être utilisés pour gérer le micro, faisant de cet accessoire une solution tout-en-un efficace pour les utilisateurs disposant d’un micro avec connectique XLR.

Le hub USB se connecte également en USB-C à l’arrière du Stream Deck, avec cette fois l’avantage d’y ajouter deux ports USB-C, deux ports USB-A, un lecteur de cartes SD et un lecteur micro SD. Attention par contre les différents ports USB sont limités à une vitesse de transferts de 5 Gb/s seulement. Pas de Thunderbolt au programme, donc, seulement des connectiques relativement basiques.

Ce hub regroupe en parallèle deux autres ports USB-C : un premier offrant jusqu’à 65W de puissance pour charger un PC portable en complément, par exemple, et un second destiné cette fois à l’alimentation du dock en lui-même. Elgato recommande en effet d’alimenter ce hub USB à l’aide d’un chargeur externe pour profiter de la meilleure expérience possible.

« La plupart des systèmes ne sont pas en mesure d’alimenter un Stream Deck Plus et ce hub USB tout seuls, sans causer de problèmes de performance. Pour obtenir les meilleurs résultats, le hub USB doit toujours être connecté à une source d’alimentation externe », explique la marque.