Comment Elgato veut faire du Stream Deck un produit incontournable, et pas uniquement pour les streamers

Elgato transforme le Stream Deck, son accessoire phare destiné aux créateurs de contenu, en véritable écosystème matériel et logiciel destiné à tous les types de travailleurs et créateurs.

Elgato

Cela fait maintenant plusieurs années que le constructeur Elgato, sous l’égide de Corsair, domine le marché des accessoires pour le streaming : entre ses cartes d’acquisitions, ses éclairages, ses caméras, et son fameux Stream Deck, la marque a inondé le marché destiné aux créateurs de contenu.

Mais depuis peu, Elgato veut s’ouvrir à un public plus large, qu’il s’agisse de streamers et créateurs « amateurs », ou même d’utilisateurs désireux d’améliorer leur productivité.

C’est dans cet esprit que la marque lance une nouvelle stratégie « Stream Deck Everywhere », qui à l’écosystème matériel et logiciel lié au Stream Deck à plus de cas d’usage et donc, plus d’utilisateurs.

Le Stream Deck s’invite où vous voulez

C’est au Computex qui se tient actuellement à Taipei que Elgato a annoncé les contours de sa nouvelle stratégie. Concrètement, le constructeur veut faire du Stream Deck plus qu’un simple produit, mais une plateforme dans laquelle peut s’imbriquer toute une galaxie d’accessoires et d’outils.

Ainsi, la marque lance tout d’abord des modules Stream Deck, qui se présentent comme des versions simplifiées de l’accessoire, configurable en 6, 15 ou 32 touches. Ces modules peuvent être intégrés à n’importe quel support ou machine via des connecteurs intégrés. Ils sont compatibles avec les logiciels Elgato pour un paramétrage tout aussi complet que le Stream Deck classique.

Ces modules seront disponibles à 49,99 dollars pour la version 6 touches, 129,99 euros pour la version 15 touches et 199,99 euros pour la version 32 touches.

Deux autres produits ont aussi été annoncés. Un dock connecté à internet pour connecter n’importe quel appareil Stream Deck au réseau, et ainsi contrôler différents appareils à distance. L’autre est une version du Stream Deck MK.2 avec des interrupteurs ciseaux plus réactifs, pour les cas d’usage où l’appareil est utilisé de manière intensive. Cette variante sera vendue au prix de 149,99 dollars au courant du mois de juin.

Elgato

Aussi en version logicielle

Pour la première fois, le Stream Deck va se décliner en version logiciel avec Virtual Stream Deck, ou VSD pour les intimes. Vous pourrez ainsi utiliser n’importe quel écran (connecté à un PC bien sûr) pour y ajouter un panneau de contrôle personnalisable Stream Deck.

Comme des widgets, les panneaux pourront s’intégrer à votre bureau et être lancés via des raccourcis ou un simple clic de souris. Ainsi, si vous souhaitez changer de scène dans un stream ou lance une application, cela sera possible.

Elgato limite cependant cette fonctionnalité aux périphériques compatibles Stream Deck dans un premier temps. Mais le logiciel s’ouvrir ensuite à tous les utilisateurs disposant d’un simple combo clavier / souris.

Il s’agit là d’un véritable tournant pour Elgato, qui reprend la nomenclature et même l’esprit de Xbox Everywhere la dernière plateforme de marque de Xbox. Si la marque continuera de proposer des produits, son écosystème logiciel devrait lui permettre d’atteindre un public encore plus large.

