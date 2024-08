Test de l’Elgato Stream Deck Neo, parfait pour les néophytes ?

Elgato propose de nombreux accessoires presque indispensables dans le monde du streaming. Longtemps considérée comme une marque peu accessible, elle s’est pourtant installée sur la plupart des bureaux des streamers connus. Le Stream Deck Neo, lui, s’adresse plutôt aux néophytes et nous l’avons testé.

Les Stream Deck sont un type de produits très spécifiques dans le marché. À l’origine, ils sont orientés pour le streaming, afin d’ajouter des touches et des macros pour les créateurs de contenu. On peut ainsi changer la scène de l’affichage du stream, lancer une animation spéciale, ou encore beaucoup d’autres choses selon son imagination. Dans un marché sans réelle concurrence, Elgato s’est d’abord fait plaisir sur les prix, avec des produits haut de gamme.

Les produits proposés à un prix allant jusqu’à 250 euros ont fait le bonheur des streamers, avec une très large adoption, voire une nécessité pour être parmi les meilleurs. Toutefois, en début de carrière, il peut être complexe de s’équiper correctement, sans compter que cela reste un accessoire. Il faut aussi considérer l’achat de l’ordinateur, de la caméra, du clavier, de la souris, de la potentielle carte d’acquisition et bien plus encore. Pour faire partie intégrante du « starter kit » de streamer, Elgato propose désormais le Neo, mais ne s’adresse pas qu’aux créateurs de la plateforme violette Twitch.

Tout un panel dédié à la productivité arrive avec ce nouveau Stream Deck Neo. De la consultation des cours de marché, aux messages Slack et Teams, en passant par de l’automatisation de certaines tâches répétitives, les usages ne manquent pas. Est-ce qu’à 99 euros, ce Stream Deck abordable est la révolution à poser sur son bureau ? La réponse dans ce test !

Dimensions (LPH) 107 x 26 x 78 mm Poids 210g Capteurs tactiles Oui, x2 Touches disponibles 8 touches LCD Infobar / écran Oui

Design et hardware, un Stream Deck bien confort

Le Stream Deck Neo vient dans une taille unique et une couleur unique. Pas d’accessoires pour le moment ou d’autres fioritures, c’est 99 € pour une formule unique, clefs en main. Il est proposé dans un format qui fait presque la taille d’une souris. La couleur unique est un blanc très classique. Comme tous les autres Stream Deck, on retrouve donc des touches en plastique qui recouvrent de petits écrans LED.

Boutons du Stream Deck Neo éteints // Source : Maximilien Herr

Ces écrans LED sont particulièrement lumineux et définis, permettant d’y mettre une icône sans replonger dans la 240p des années 2000. Pour continuer sur ces touches, on en retrouve ainsi 8, placées sur un tableau de 2×4. Elles sont légèrement arrondies sur les coins, de quoi rappeler les vieilles calculatrices. Pour ce qui est de l’interaction avec ces touches, celles-ci sont suffisamment concaves pour accueillir nos frappes sans glisser.

En plus de ces huit boutons, on retrouve deux zones tactiles qui sont de simples LED blanches. Celles-ci permettent la navigation au sein des pages et des dossiers du Stream Deck Neo. Elles sont assez sobres, voire trop. Il n’est pas tout à fait évident de voir qu’il s’agit de boutons à destination de la navigation. Dernier point pour ce qui est de la face avant de ce petit clavier : on retrouve un écran très fin affichant l’heure et l’icône de la page active. Il est bien évidemment possible de personnaliser ce petit écran à sa guise.

Le Stream Deck Neo posé à plat // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est du design, il reste deux points assez importants sur celui-ci. Ce Stream Deck Neo peut se placer en trois positions différentes. La première est tout simplement à plat, comme un prolongement de votre clavier d’ordinateur. Elle est moins évidente que les deux autres positions, bien plus classiques. Celles-ci sont juste les postures « debout », avec deux angles différents. Cette personnalisation se fait avec une béquille en plastique, réglable sur deux crans. Par ailleurs, elle semble légèrement fragile et peu robuste, à voir sur la durée. Il faudra sûrement éviter de trop jouer avec.

La béquille du Stream Deck Néo // Source : Maximilien Herr

Enfin, encore faut-il alimenter ce Stream Deck pour que les huit touches en plastique, le petit écran et les deux bandes LED s’allument. Cela se fait par un câble USB-C, qui présente une grande faiblesse. À la différence de ses grands frères comme le Stream Deck+, le câble USB-C est fixé à la machine. Il ne peut donc pas être interchangé avec, par exemple, des accessoires pour le Stream Deck+, récemment annoncés. Dans un cas particulier, mais pas hors du commun, cela peut être problématique. Si vous possédez un bureau assis-debout, vous ne pourrez pas mettre un câble plus long permettant d’utiliser le Stream Deck Neo debout. Dites ainsi adieu aux séances plus sportives de télétravail ou de stream…

Habituellement, dans les communications et les fonctionnalités des précédents Stream Deck, le streaming est le cœur de métier de ces petits claviers à touches. Toutefois, ce Stream Deck Neo fait exception, en se métamorphosant comme le compagnon des télétravailleurs, des financiers, des communicants et plus encore. Une vraie panoplie d’usages, soutenue par un logiciel dédié, est développée par Elgato.

Le Stream Deck Neo en situation // Source : Maximilien Herr

On retrouve ainsi trois usages principaux : le travail, le gaming et le streaming. Pour le premier cas d’usage, en termes de travail, le Stream Deck se démarque dans un workflow. Plusieurs intégrations, comme Slack, Teams ou de la finance, sont proposées pour améliorer son efficacité. Typiquement, vous pouvez programmer des touches pour modifier votre statut Slack le matin selon votre humeur. Pendant un appel Teams, il sera possible de se rendre muet, de raccrocher ou de changer son fond d’écran d’un simple appui. Beaucoup de macros qui peuvent faire gagner du temps et une certaine productivité. Enfin, l’usage avec la finance est l’affichage, dans un dossier dédié, de certaines actions. On garde ainsi un œil sur l’évolution des actions pour les boursicoteurs qui ne veulent pas passer à côté d’une occasion d’acheter l’action tendance du moment.

Logiciel Stream Deck, profil productivité // Source : Maximilien Herr

Pour ce qui est du gaming, il semble peu intéressant de s’équiper d’un Stream Deck Neo. Elgato propose un profil qui permet de lancer rapidement ses launchers préférés (Epic Games, Steam…). Des intégrations avec Discord et Spotify existent également pour se rendre muet ou passer de musique.

Des macros existent déjà sur Discord pour faire cela, rendant l’expérience gaming de ce Stream Deck Neo peu convaincante.

Stream Deck Néo allumé // Source : Maximilien Herr

Toutefois, c’est le streaming qui est très intéressant. N’étant pas streamer personnellement, je me suis tout de même amusé à relancer OBS et quelques scènes de stream pour essayer. L’expérience est très agréable, avec des profils déjà pré-construits pour profiter de toutes les fonctionnalités rapidement. On peut ainsi lancer des publicités sur sa chaîne (l’argent avant tout) ou simplement changer le titre du live pour passer d’une session gaming à du just chatting.

Un logiciel au poil, boosté par des profils par défaut

Le logiciel de ce Stream Deck est assez sommaire. L’interface se présente dans son plus simple appareil, permettant au passage la gestion de plusieurs appareils simultanément. Le Stream Deck Neo peut donc être un excellent complément à un écosystème Elgato déjà fourni.

Sur l’interface du logiciel, on retrouve ainsi deux colonnes simples, celle de gauche affichant ce qui se présentera sur votre appareil. Les différentes touches y sont représentées, ainsi que le petit écran fin évoqué précédemment. À droite, on retrouve les différentes actions possibles. Vous pourrez les diversifier avec des intégrations disponibles sur un magasin dédié.

Logiciel du Stream Deck, interface par défaut // Source : Maximilien Herr

Pour changer le comportement d’une touche, il suffit donc de drag and drop l’action désirée sur la touche voulue. On pourra bien évidemment personnaliser l’apparence de cette touche et son comportement, avec une image et un titre. De plus, c’est sur cette interface que vous pourrez développer des actions bien plus complexes, ainsi que des arborescences de commandes. Il est ainsi possible de créer des dossiers que l’on ouvre via une commande de l’interface ou des pages supplémentaires si vous le désirez.

Pour ce qui est des actions simultanées, il est possible de cumuler les actions du panel de droite, sur une même touche. Cela peut être un environnement de travail comprenant l’ouverture de plusieurs logiciels, d’un message sur Slack et d’un timer avant la pause-café, par exemple ! Les touches sont ainsi hautement personnalisables grâce à ce logiciel dédié au Stream Deck. Il faudra prendre un certain temps pour configurer correctement l’interface en amont.

Le mode multi-actions // Source : Maximilien Herr

Toutefois, si comme moi, vous n’avez pas envie de trop vous embêter, Elgato a pensé aux flemmards ! Des développeurs composent des actions, des profils et d’autres intégrations afin de rendre la vie plus facile aux utilisateurs. Tout cela utilise l’Elgato Marketplace, qui propose aux développeurs de commercialiser ou de partager leurs créations.

Beaucoup d’intégrations sont développées par la marque, mais d’autres acteurs comme Voicemod développent leurs propres intégrations avec le SDK du Stream Deck.

Market place de Stream Deck // Source : Maximilien Herr

Tous ces plugins, ces profils, ces icônes et ces thèmes disponibles aident à aller plus vite. Avec la sortie de la gamme Neo, quatre profils ont été développés par Elgato. Ils sont dédiés aux usages évoqués précédemment.

Après l’installation des intégrations nécessaires, on retrouve une configuration professionnelle très rapidement. Cela évite le temps de configuration nécessaire, ou du moins le diminue grandement.

Prix et disponibilité

L’Elgato Stream Deck Neo est proposé dans une configuration unique à 99 €. Cela fait de lui le produit physique le moins cher de la gamme. Et, le mot physique a ici toute son importance. Cette sortie de la gamme Neo, gamme abordable d’Elgato, s’adresse aux petits budgets.

Toutefois, dans la famille Stream Deck, je demande votre smartphone ! En effet, une option encore plus abordable est l’application Stream Deck Mobile sur votre téléphone ou tablette. Cette application réplique le comportement d’un Stream Deck pour le prix réduit de 0 €.

Néanmoins, cette version gratuite est limitée dans les actions et la quantité de touches paramétrables. Pour obtenir une version plus complète, un abonnement pro existe à une trentaine d’euros par an. Cette version coûte donc le tiers du prix du Neo.