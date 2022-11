Stream Deck Plus : encore plus de personnalisation avec des boutons rotatifs et un écran LCD

Il vient compléter la gamme de Stream Deck... voici le Deck Plus. La marque Elgato renforce ainsi sa position en offrant un accessoire attrayant pour beaucoup de métiers.

L’Elgato Stream Deck Plus est le dernier modèle des périphériques de streaming de la filiale de Corsair. Cette version « plus » est l’évolution du modèle de base, avec moins de boutons, mais des boutons rotatifs et second écran tactile qui feront la différence par rapport aux versions précédentes.

Pour aller plus loin

Setup de stream : quel équipement choisir pour se lancer sur Twitch ou YouTube ?

8 boutons LCD, 4 boutons rotatifs et un écran LCD tactile

Comme vous pouvez le voir, l’Elgato Stream Deck Plus conserve au total 8 boutons LCD transparents comme les modèles précédents, la structure générale est également très comparable aux autres Stream Deck. Mais, contrairement aux autres modèles, les quatre nouveaux boutons rotatifs et l’écran LCD tactile (108 x 14 mm) supplémentaire ont été ajoutés.

Cette nouvelle configuration offre bien plus de personnalisations pour s’adapter à diverses utilisations et différents contextes. Cet Elgato Stream Deck Plus peut être utilisé pour contrôler à distance une variété de produits différents, y compris des lumières, des caméras, des microphones, des applications… Les usages sont nombreux, que l’on parle de streaming vidéo, et par ailleurs de logiciels de créativité, de développement et de communication.

Les boutons rotatifs offrent davantage de contrôle des éléments tels que le volume, l’éclairage et les zooms de la caméra. Quant à l’écran tactile, il vous permettra de voir plus de détails sur ce que vous contrôlez.

Si vous êtes intéressé par l’Elgato Stream Deck Plus, il sera disponible directement sur le site d’Elgato et devrait être disponible prochainement auprès de divers commerçants. Son prix est de 229,99 euros, et son positionnement se situe entre le Stream Deck Mini à six touches et le Stream Deck MK.2 à quinze touches. Pourtant, cela reste le Stream Deck le plus cher du catalogue, certainement à cause de l’écran tactile.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.