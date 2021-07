Après le Steam Deck, voici l’Elgato Stream Deck et la Stream Facecam : la sphère du « streaming » a de nouvelles références

Vous allez vous perdre comme nous : d'un côté le Steam Deck, une console de jeu, de l'autre le Stream Deck, une sorte de clavier aux touches personnalisables. Elgato a bien choisi sa date d'annonce pour présenter ses nouveaux produits.

Hasard du calendrier ? Quelques heures après l’annonce du Valve Steam Deck, l’entreprise allemande Elgato (Corsair) dévoile son nouveau Stream Deck. Elgato est une entreprise que tout streamer ou créateur de contenu devrait connaître, car ils sont à l’origine de certains des accessoires PC et de streaming les plus populaires tels que le boitier de capture Elgato 4K60S+ et le microphone à condensateur Elgato Wave 3.

Pour rappel, le Stream Deck est très populaire chez les streamers, c’est un boitier qui intègre des boutons programmables, une sorte de petit clavier où vous associer une action à chaque touche. Les touches sont de petits écrans LCD qui vous permettent d’afficher ce que vous voulez et l’écosystème permet de programmer des actions très diverses. Sur vos applications, jeux et programmes classiques (Spotify, Zoom, IFTTT, Twitter, PowerPoint, etc.), mais aussi sur les logiciels spécialisés comme Game Capture, OBS, XSplit, TipeeeStream, Twitch, YouTube, Mixer et bien d’autres applications, vous pouvez y programmer une action précise qui actionne un scénario prédéfini.

Stream Deck MK.2

Cette semaine, Elgato annonce donc le Stream Deck MK.2 dont les nouveautés sont assez peu nombreuses par rapport à l’ancienne version. On a noté la présence de l’USB-C ainsi que la façade avant qui peut être interchangeable. Enfin, il y a également un support détachable.

Le Stream Deck MK.2 dispose toujours de 15 touches LCD personnalisables qui peuvent être connectées à des applications PC, des outils médias et des plateformes spécifiques, sans oublier les plugins pour Twitch, OBS, YouTube, XSplit, Spotify, Philips Hue et bien d’autres apps. Le prix annoncé est 149,99 euros, le produit est déjà disponible sur le site officiel d’Elgato. Les façades personnalisables sont, quant à elles, vendues 10 euros.

Elgato Facecam, une caméra pour les streamers

Elgato en a profité pour également annoncé la Facecam, une webcam compatible Full HD (1080p 60 ips) avec un objectif Elgato Prime (f/2,4 et 24 mm) et un capteur CMOS Starvis de Sony. Avec la fonction autofocus, il s’agit donc d’une caméra grand-angle et utilise de l’USB-C en connectique. Elle vient concurrencer la StreamCam de Logitech, dont les performances sont très similaires sur le papier. Dans tous les cas, cette webcam ne satisfera pas les streamers aguerris qui préfèrent un système d’acquisition vidéo branchée à un appareil photo.

D’autres produits ont été annoncés dans la foulée, dont le Wave XLR. Le Wave XLR est une interface de microphone et un mélangeur numérique qui vise à s’associer à votre micro Elgato existant pour vous offrir une puissance et un contrôle supplémentaires. Il est équipé d’un système anti-distorsion, d’un bouton de sourdine (pour le micro), d’une intégration avec le logiciel de mixage Wave Link d’Elgato, de façades personnalisables, d’une molette de commande multifonction, d’une connectivité USB Type-C et d’un moyen de connecter votre microphone et votre casque audio.

Il y a également l’Elgato Wave Mic Arm dont l’objectif est de vous aider dans le positionnement de votre micro. Vous avez le choix entre deux variantes du Wave Mic Arm, la variante standard est plus grande et plus flexible, avec un système de contrepoids inclus pour les micros plus lourds. La variante LP n’est pas aussi flexible, mais elle est conçue pour être « profil bas » et se fondre dans l’arrière-plan sans prendre beaucoup de place.