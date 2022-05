Xbox Everywhere : la prochaine étape de Microsoft pour dominer le jeu vidéo

Xbox Everywhere est le nom de la stratégie de Microsoft pour s'imposer comme le leader du marché du jeu vidéo.

En attendant son grand Xbox & Bethesda Game Showcase du 12 juin, Microsoft aiguise ses armes et dévoile le nom de sa nouvelle stratégie pour le marché du jeu vidéo : Xbox Everywhere. Derrière ce nom se cache un nouveau coup d’accélérateur qui pourrait permettre à Microsoft de distancer Sony et Nintendo dans les matchs à venir.

Xbox Everywhere

Voici la définition donnée par Microsoft de l’initiative Xbox Everywhere.

Nous voulons que, dans le monde entier, vous puissiez profiter des titres que vous aimez, avec qui vous voulez, sur les appareils que vous possédez déjà.

Ce n’est évidemment pas totalement nouveau et cela s’inscrit dans la stratégie de Microsoft depuis plusieurs années concernant le cloud gaming. Mais avec ce nouveau nom, Microsoft veut passer à la vitesse supérieure.

Accéder à plus de jeux vidéo en cloud gaming

Tout d’abord, la firme veut désormais ajouter des jeux au Xbox Cloud Gaming en dehors du seul service Xbox Game Pass. Résultat : plus besoin d’être abonné au service en question pour accéder à ces jeux. Microsoft a commencé par l’exemple sans doute le plus populaire possible : Fortnite est disponible sur Xbox Cloud Gaming totalement gratuitement. Cela devrait aussi permettre aux joueurs de mieux faire la différence entre Xbox Cloud Gaming, la plateforme technologique, et Xbox Game Pass, le service de jeux par abonnement. Microsoft lui-même avait tendance à confondre les deux auparavant, au point de refuser de donner un nom commercial à sa plateforme de cloud gaming. Pendant un temps, la presse continuait donc d’utiliser le nom de projet xCloud.

Microsoft le dit « Fortnite n’est que le début » et la firme veut ajouter d’autres jeux à son service, en commençant par des free to play populaire. Avec le rachat en cours d’Activision Blizzard, on pense forcément à Call Of Duty Warzone qui pourrait être une cible de choix pour le service. Surtout, Microsoft devrait proposer dans le cadre de Xbox Everywhere aux joueurs d’accéder aux jeux qu’ils ont achetés sur le Xbox Store. On suivrait alors le même schéma que le service GeForce Now de Nvidia. Il suffirait d’acheter un jeu sur le Xbox Store pour pouvoir y accéder depuis n’importe où. Cette fonction a été promise à l’origine en 2019 par Microsoft et pourrait débarquer prochainement.

La firme met en avant les 150 jeux « Cloud Aware » qui offrent automatiquement des contrôles tactiles si le joueur y accéder depuis un smartphone ou une tablette. Les équipes de Xbox ont travaillé avec plus de 125 développeurs pour rendre plus de 350 jeux Xbox Game Pass compatibles au cours des dernières années.

Le cloud gaming depuis plus d’appareils

Microsoft annonce fièrement avoir déjà convaincu 10 millions de joueuses et joueurs d’essayer le streaming de jeu via Xbox Cloud Gaming depuis le lancement en 2020. La firme a déjà rendu disponible son service sur le PC, les appareils Android, iOS, iPad OS et sur les Xbox One et Xbox Series.

La prochaine étape a déjà été indiquée par Microsoft en 2021, c’est le téléviseur. En attendant une application native chez les partenaires de Microsoft, la firme prépare un appareil à petit prix à connecter directement sur le port HDMI de son téléviseur. Décrit comme un palet de hockey par le journaliste Tom Warren, l’appareil est teasé depuis de nombreuses années et devrait être présenté dans les mois à venir.

Plus de régions et de vrais succès en perspective

Le service Xbox Cloud Gaming est disponible dans 26 pays et Microsoft continue d’étendre petit à petit la couverture, malgré la tension sur les circuits d’approvisionnement, en particulier quand on parle de consoles Xbox Series X modifiées. Le service est arrivé au Brésil, au Mexique, en Australie et au Japon en fin d’année 2021. La firme indique que le succès rencontré au Brésil a été particulièrement important puisque la demande des joueuses et des joueurs a dépassé les capacités serveur de Microsoft au lancement.

Dans les mois qui viennent, attendez-vous à voir le cloud gaming disponible dans encore plus d’endroits, nous avons hâte de vous en dire plus.

Pour grandir aussi vite, Microsoft s’appuie évidemment sur son infrastructure Azure « qui touche plus de personnes que n’importe quel autre fournisseur de cloud ». Si Xbox arrive tout juste à reprendre quelque part de marché face à PlayStation, le constructeur est en train de prendre une avance certaine sur son concurrent sur ce terrain d’avenir. Le cloud gaming pourrait permettre à Microsoft conquérir des territoires jusque là réticents à la marque Xbox ou aux consoles de jeu en général.

