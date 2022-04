Xbox et Bethesda donnent rendez-vous en juin pour un nouveau Showcase

Pas d’E3 ? Pas de problème ! Xbox maintient le cap et organisera malgré tout sa traditionnelle conférence du mois de juin. Le Xbox & Bethesda Games Showcase est annoncé pour le dimanche 12 juin à 19 h (heure de Paris) avec les prochains jeux et le Game Pass au menu.

Le monde change, mais certaines choses non du côté de Xbox. Le début du mois de juin est habituellement dévolu aux annonces des prochaines sorties jeux vidéo. Même en l’absence de l’E3 annulé cette année, la branche gaming de Microsoft reste fidèle à ses habitudes.

Elle a ainsi annoncé la tenue de son Xbox & Bethesda Games Showcase le dimanche 12 juin à 10h (19h heure de Paris), peu ou prou, les date et horaire auxquels on aurait pu s’attendre si le grand salon du jeu vidéo de Los Angeles avait eu lieu. La grande différence, c’est que l’événement devrait être une fois de plus retransmis en ligne et non organisé depuis le Microsoft Theater de la cité californienne.

Des jeux et du Game Pass au programme

Bien que seul Bethesda soit associé au nom de l’événement (mais l’éditeur avait habituellement sa propre conférence avant de tomber dans l’escarcelle Xbox), la conférence devrait être l’occasion de découvrir les prochains jeux sous bannière Xbox Game Studios qui feront ensuite leur apparition. En revanche, Activision Blizzard King, dont le rachat par Xbox est toujours en cours de négociation, ne sera pas encore de la réunion de famille.

Xbox prévoit donc de nombreuses informations sur les prochains blockbusters maison, mais aussi des avancées pour le Xbox Game Pass et le PC Game Pass qui devraient prochainement crouler sous les jeux Day One avec la galaxie de studios au travail. On peut notamment s’attendre une grande démonstration du très attendu Starfield, successeur espéré de The Elder Scrolls V: Skyrim chez Bethesda.

N’attendez donc pas d’annonce de jeux de studios tiers ou même de partenaires comme Ubisoft qui a annoncé l’arrivée de ses titres dans le Game Pass, il n’y aura pas assez de temps pour les invités. Eux devraient plutôt trouver place à bord de la Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley dont on attend encore les dates officielles. Mais elle semble se dessiner autour des dates habituelles du rendez-vous des fans de jeux vidéo, au mois de juin. Il ne reste plus que la confirmation et le programme.

