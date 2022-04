Le Xbox Game Pass : les jeux d’avril ne laisseront aucun choix au hasard

Microsoft a dévoilé les premiers jeux qui seront ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass en avril sur les consoles Xbox, PC et en cloud. On y trouve sans surprise MLB 22 annoncé préalablement, mais aussi des titres phares d'Electronic Arts.

Après un mois de mars marqué par l’arrivée des Gardiens de la Galaxie dans le Xbox Game Pass, l’éditeur Square Enix semble plus que jamais convaincu par le service de jeux vidéo de Microsoft. C’est à nouveau lui qui fournit un titre d’envergure en avril avec l’ajout du tout récent Life is Strange True Colors.

Les jeux ajoutés au mois d’avril 2022

Voici les jeux qui seront ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass en avril 2022.

5 avril : MLB : The Show 22 (Xbox, cloud) Cricket 2022 (Xbox, cloud)

7 avril : Hello Neighbor 2 (Xbox, PC et cloud) Chinatown Detective Agency (Xbox, PC et cloud) Dragon Age 2 (cloud) Plants vs Zombies Garden Warfare (cloud) Star Wars Squadrons (cloud)

12 avril : Life is Strange True Colors (Xbox, PC et cloud) Panzecorps 2 (PC) Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre (consoles, PC et Cloud)

14 avril : Lost in Random (Xbox, PC et cloud)



Édité par Square Enix, Life is Strange True Colors est le troisième épisode de la série de jeux d’aventures narratives où vos choix ont de l’importance. Le studio Dontnod n’est pas aux commandes de cet épisode laissé à Deck Nine qui avait déjà hérité du prequel Life is Strange Before the storm. Il retrace les aventures d’Alex Chen qui se découvre des pouvoirs d’empathie psychique qu’elle utilise pour gérer les émotions des personnes qui l’entourent. Lancé en septembre 2021, c’est une nouvelle fois un jeu plutôt récent qui débarque dans le Game Pass, au sein des trois catalogues : Xbox, PC et cloud.

Encore plus récent, MLB The Show 22, un jeu PlayStation Studios pourtant, débarque dès sa sortie ce 5 avril dans le Xbox Game Pass. Le jeu de baseball va faire plaisir aux fans de jeux de sport, à moins qu’ils délaissent les terrains américains pour ceux plus britanniques de Cricket 22.

Ils quittent le service

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass laisse aussi partie des jeux de son service. Les abonnés n’y auront donc plus accès sans payer le jeu. Mais il est toujours possible de profiter d’une remise de 20% si vous achetez le jeu avant qu’il ne disparaisse.

Destiny 2 (PC) – le 12 avril

MLB The Show 21 (Xbox et cloud) – 15 avril

The Long Dark (Xbox, PC et cloud) – 15 avril

Nimbus le trublion Rain on your Parade (Xbox, PC et cloud) – 15 avril

Pathway (PC) – 15 avril

F1 2019 (Xbox, PC et cloud ) – 18 avril

