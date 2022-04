Après EA Play, le Xbox Game Pass va intégrer plus de jeux Ubisoft

Évoqué depuis longtemps, le rapprochement entre Ubisoft et Microsoft devient plus concret avec l’annonce de prochains jeux emblématiques dans le Xbox Game Pass.

S’il y a bien une caractéristique indiscutable de la stratégie d’Ubisoft, c’est d’être le partenaire de toutes les initiatives. Quand Nintendo lance sa Wii U, Ubisoft est là avec ses jeux. Quand Google lance Stadia, Ubisoft est également là. C’est aussi l’un des premiers partenaires d’Amazon Luna aux États-Unis.

C’est donc sans grande surprise que l’on a pu voir Ubisoft parmi les premiers éditeurs majeurs à avoir placé des titres sur le Xbox Game Pass. Les abonnés avaient notamment pu profiter du jeu The Division dès 2019. Le partenariat entre Ubisoft et le Xbox Game Pass va désormais plus loin.

Assassin’s Creed Origins et For Honor dans les tuyaux

Au détour de l’annonce des prochains jeux arrivant dans le Xbox Game Pass, on peut lire de la part de Microsoft que le travail avec Ubisoft semble porter ses fruits.

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous travaillons avec Ubisoft pour ajouter toujours plus de titres incroyables dans la bibliothèque du Game Pass !

Au mois de janvier, Ubisoft avait déjà proposé le jeu Rainbow Six Extraction dès son lancement dans le service de Microsoft. Cela avait été l’occasion pour Ubisoft d’annoncer l’arrivée de son propre service d’abonnement Ubisoft+ sur les consoles Xbox à l’avenir.

Dorénavant, on apprend que les titres Assassin’s Creed Origins et For Honor Marching Fire Edition seront proposés dans les deux mois à venir dans les trois catalogues du Game Pass : PC, console et cloud.

Sur PC, la connexion passera par le service Ubisoft Connect, ce qui n’est pas sans rappeler l’association entre Microsoft et le service EA Play.

Un rapprochement entre Microsoft et Ubisoft faisait l’objet de rumeurs depuis de nombreux mois. Un temps, l’intégration de l’abonnement Ubisoft+ avait même été évoquée pour le Game Pass. On comprend désormais la forme prise par cette association.

