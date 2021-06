Google Stadia : Ubisoft+ arrive en France en bêta

Déployé en bêta aux États-Unis, Ubisoft+ arrive sur Google Stadia en France également. L’occasion de profiter de l’ensemble du catalogue de l’éditeur français en illimité et de n’importe où. Mais à un prix toujours conséquent.

Ubisoft est décidément un partenaire de longue date, et un soutien de poids, pour Google Stadia qui tente de se refaire une santé après une période un peu tumultueuse.

L’éditeur français a permis au service de streaming de s’enrichir de neuf nouveaux jeux en juin, dont trois anciens Assassin’s Creed, trois titres de la franchise Far Cry, ainsi que Rayman Legends, Child of Light et l’attendu Rainbow Six Siege.

Mais plus que ces nouveautés au catalogue, c’est l’ajout pour la France du service Ubisoft+ qui est plus parlant. Annoncé il y a deux ans sous le nom Uplay+, déployé plus récemment, l’offre d’accès aux jeux en illimité avait été lancé sur Stadia aux États-Unis il y a quelques mois.

Une centaine de jeux PC disponibles

L’offre sur abonnement va permettre de profiter de l’ensemble des jeux de la firme (ou quasiment) sur tous les supports compatibles, soit une centaine de jeux qui sont disponibles sur PC. Pour le moment, le service est encore en bêta, mais parfaitement fonctionnel.

À noter que les nouveautés seront automatiquement ajoutées et disponibles, les éditions Premium ou spéciales sont normalement proposées (sauf pour les contenus plus spécifiques aux consoles). Une façon de s’assurer normalement que ce sont bien les jeux en qualité PC qui sont proposés sur Stadia.

Il suffit d’aller sur la page dédiée pour s’abonner au service depuis Stadia, en disposant évidemment d’une adresse mail Google, mais nullement besoin d’un compte Stadia Pro.

Pour en profiter, il faut s’acquitter cependant de 14,99 euros par mois, un tarif nettement supérieur à celui du Xbox Game Pass qui propose aussi les nouveautés Xbox, du PS Now avec ses anciens titres à succès, ou bien simplement de Google Stadia Pro et son accès partout. Si vous êtes déjà abonnés à Ubisoft+ sur une autre plateforme, vous pouvez lier votre compte pour en profiter par l’intermédiaire de Stadia. Et ce, sans supplément.

Ubisoft+ via Stadia n’est disponible pour le moment que dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni et Suisse.