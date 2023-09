Google teste sa prochaine offre de cloud gaming sur YouTube

Après un premier test en interne, YouTube déploie sa section "Playables" à un nombre limité de ses utilisateurs : une offre de jeux vidéo en cloud gaming accessible directement sur la plateforme de Google.

Les choses se précisent pour YouTube Playables, la prochaine initiative de YouTube dans le secteur du gaming. Une fuite en juin dernier avait esquissé les contours du projet, qui reprenait l’une des promesses de Google Stadia : jouer à des jeux en streaming directement sur YouTube. Si cette future offre était pour le moment testée en interne par les employés de la firme, il semblerait que Google la déploie désormais auprès d’une petite partie de ses utilisateurs.

Un test public en cours pour YouTube Playables

YouTube a annoncé sur son blog avoir lancé un test expérimental pour sa section « Playables », qui sera disponible sur son application mobile et en desktop pour un nombre limité d’utilisateurs. On comprend que Google ne veut pas se presser sur ce sujet, quand on connait le triste sort de son service de cloud gaming Google Stadia qui a fermé ses portes en janvier 2023.

L’objectif semble ici plus modeste techniquement, mais au potentiel immense : proposer à l’immense base d’utilisateurs existante de YouTube une offre riche de jeux vidéo, allant du jeu mobile aux productions plus ambitieuses. On imagine aussi une interconnectivité avec le Google Play Store, les jeux y étant présents pouvant être aussi proposés en version cloud gaming sur YouTube.

Pour l’instant, le premier test ne concernait que le jeu Stack Bounce déjà présent sur sa plateforme de jeux Game Snacks à destination des smartphones peu performants. On s’attend cependant à ce que Google ne s’arrête pas qu’aux simples « jeux flash » et propose ensuite des références incontournables et des nouveautés. L’objectif est avant tout de capitaliser sur son immense communauté de créateurs de contenus liés au gaming et trouver ainsi de nouvelles sources de revenus après des résultats financiers peu reluisant cette année.

