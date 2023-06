YouTube Playables : Google voudrait retenter le cloud gaming

Voilà une fuite si typiquement Google qu'elle en devient plausible. Quelques mois après l'arrêt de Google Stadia, son service de cloud gaming, Google serait sur le point de lancer... un nouveau service de cloud gaming.

Cette fois, ce n’est pas une nouvelle application de messagerie que serait sur le point de lancer Google. La firme que l’on connait de plus en plus pour lancer projet après projet sans trop s’attarder sur le succès et les accompagner sur la durée pourrait bientôt nous en proposer un nouveau.

Le très sérieux Wall Street Journal rapporte, en effet, que Google YouTube serait en train d’expérimenter une offre de streaming de jeu vidéo.

La promesse de Stadia

Le média indique qu’en interne, les équipes de Google testent déjà le service appelé YouTube Playables, qui permet de jouer à des jeux en ligne. La fuite provient de l’envoi d’un mail d’invitation envoyé à un cercle élargi d’employés du géant de la tech, signe que le projet progresse bien.

Pas question de blockbusters pour le moment, le jeu proposé en test serait Stack Bounce, un jeu d’arcade de casse brique. La force du projet serait l’accessibilité instantanée du jeu depuis une simple page YouTube où le titre serait jouable en streaming sur navigateur ou sur les appareils avec une application YouTube.

Il s’agit de l’une des promesses d’origine de Google Stadia, le service de cloud gaming lancé par Google en 2019 et qui a fermé ses portes en janvier 2023. Dès l’annonce du service, Google avait promis une connexion forte avec YouTube et les réseaux sociaux. Il devait être possible de lancer un jeu vidéo directement après avoir vu sa bande-annonce sur YouTube ou rejoindre un streamer avec un live en direct sur la plateforme. Devant les difficultés de Stadia, ces promesses ne se sont jamais matérialisées.

Dov Zimring, l’un des responsables de Google Stadia, a témoigné le vendredi 23 juin lors du procès opposant Microsoft et la FTC. D’après lui, la fermeture du service était lié principalement au manque de contenu découlant en partie de la contrainte financière d’utiliser GNU/Linux comme plateforme sur les serveurs plutôt que Windows.

Concurrencer Twitch ?

Cette fois, l’ambition de YouTube Playables ne serait pas de concurrencer frontalement Xbox et PlayStation, mais plutôt de devenir plus attractif face à Twitch. Le service d’Amazon est toujours en pleine diversification, mais reste connu avant tout comme leader de la diffusion de parties de jeux vidéo. Depuis plusieurs années, YouTube essaie de se faire une place sur ce marché avec YouTube Gaming puis YouTube Live.

On peut imaginer que YouTube Playables s’inscrit dans cette stratégie pour rendre plus facile la découverte de jeux en ligne ou se marier avec les publicités de jeux diffusés sur la plateforme. Dans le cas des jeux mobiles, on pourrait même imaginer des publicités interactives permettant de télécharger directement le titre sur le Google Play Store et ainsi générer des revenus plus importants pour le géant.

La phase de test élargie suggère que le développement de ce nouveau service progresse bien. On pourrait en réentendre parlé dans les mois à venir.

