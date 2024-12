Dernière chance pour sauver votre manette Stadia de l’inutilité en sans-fil

Google Stadia a fermé ses portes en 2023, mais a offert la possibilité à ses utilisateurs de transformer leur manette en Bluetooth. Cependant, il reste peu de temps pour effectuer cette conversion.

La manette de jeu Google Stadia // Source : Unsplash / Cristiano Pinto

Stadia, c’était la promesse du cloud gaming façon Google, une promesse qui n’a pas suscité l’adhésion des joueurs. C’est tout naturellement que le service a fermé ses portes le 18 janvier 2023, laissant derrière lui de nombreuses manettes uniquement dédiées à la plateforme. Afin d’éviter un gaspillage massif, Google a annoncé la possibilité de transformer ces manettes en périphériques Bluetooth classiques. Cependant, il ne sera possible de le faire que jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour transformer votre manette Stadia, il suffit de vous rendre sur la page dédiée au service. Le service vous demandera de vérifier que votre manette a bien été chargée 30 minutes avant de procéder à la mise à jour qui s’effectuera à l’aide d’un câble USB. Une fois cette opération effectuée, l’installation pourra commencer et votre manette deviendra une manette Bluetooth tout ce qu’il y a de plus classique. À noter que ce changement est irréversible.

Sur son site internet, Google nous donne quelques informations supplémentaires suite à ce changement. L’entreprise indique que la manette Stadia utilise « des connexions Bluetooth à basse consommation », précisant que dans ce mode, il ne sera pas possible d’accéder à l’audio via le port 3,5 mm de la manette ou via son port USB. Par contre, si la manette est utilisée en mode filaire, il sera possible de brancher un casque sur le port 3,5 mm.