Après le Black Friday, Cdiscount donne une dernière chance pour faire de bonnes affaires au Cyber Monday

Cdiscount participe bien évidemment au Cyber Monday. Cet évènement signe la fin du Black Friday et se trouve être la dernière chance pour trouver des produits à prix sacrifié. Voici notre sélection pour s’équiper au meilleur prix.

Le Black Friday a apporté son lot de promotions, et maintenant que le Cyber Monday a pris sa place, on trouve encore de très belles offres, notamment chez Cdiscount. L’enseigne propose un tas de produits Tech à des prix plus attractifs, et nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans pour vous faciliter la tâche.Â

Les meilleures offres chez Cdiscount lors du Black Friday

Notez aussi que les nouveaux membres peuvent cumuler cette précédente offre avec le code HELLO10 qui permet d’économiser 10 euros dès 50 euros d’achat.

Manette Xbox Sans Fil

Si vous êtes à la recherche d’une manette de jeu efficace pour jouer sur Xbox, ou même sur PC ou sur votre smartphone, vous pourrez vous tourner vers la manette sans fil Xbox. Elle est non seulement performante, elle est aussi particulièrement accessible : Cdiscount la propose à moins de 40 euros au Cyber Monday.

Les avantages de la manette sans fil Xbox

Un modèle ergonomique

Une bonne autonomie

Compatible avec Xbox, Windows, Mac, Android, iOS

Auparavant affichée à 59,99 euros, la manette sans fil Xbox Carbon Black aujourd’hui disponible à seulement 39,99 euros sur Cdiscount.

Les offres du Black Friday encore disponibles

Asus Vivobook OLED

Le catalogue d’Asus est composé de plusieurs gammes, dont la série Vivobook, au sein de laquelle on trouve des laptops de milieu de gamme aux configurations classiques. Mais certains modèles ne manquent clairement pas d’arguments forts, à l’image du Vivobook 15 OLED qui, comme son nom l’indique, embarque un écran OLED de 15 pouces.

De belles finitions

Une dalle OLED Full HD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 7520U + 16 Go de RAM + SSD NVMe de 1 To

Au lieu de 599 euros, l’Asus Vivobook 15 OLED S1504 est aujourd’hui proposé à 499,99 euros chez Cdiscount.

Asus TUF Gaming A15

Si les gamers exigeants recherchent avant tout des laptops embarquant une carte graphique et un processeur récents, ces machines ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses. D’où l’intérêt, pour les personnes au budget plus serré, de se diriger vers des modèles plus abordables dotés de composants moins neufs, mais qui offrent tout de même une belle puissance en jeu. C’est par exemple le cas de l’Asus TUF Gaming A15, qui renferme une RTX 3050, et que l’on trouve, durant le Black Friday, à moins de 600 euros.

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 7435HS + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Précédemment affiché à 729,99 euros, l’Asus TUF Gaming A15 est aujourd’hui proposé à 599,99 euros chez Cdiscount.

Ninebot E2 Pro E

Pour aller au travail, à la fac ou même au lycée rapidement et écologiquement, rien de mieux qu’une bonne petite trottinette électrique.

La puissance qui peut culminer au max à 750W

La présence de clignotants, pour renforcer la sécurité

L’autonomie qui va jusqu’à 40 km en mode E

Alors qu’elle coûte normalement 429,99 euros, la trottinette électrique dont le nom complet est Segway Ninebot E2 Pro E passe à 339 euros sur Cdiscount.

Pack Nintendo Switch Lite

Pendant le Black Friday, c’est le moment de s’offrir une console de jeu connue avant tout pour son aspect nomade. La Nintendo Switch Lite est à prix cassé sur Cdiscount avec en prime le jeu Super Mario Bros. Wonder.

Super coloris jaune sur la Switch Lite, une console compacte, nomade et légère

Nouveau Super Mario Bros. Wonder inclus

Tout l’écosystème Switch

En ce moment chez Cdiscount on retrouve un pack contenant la Nintendo Switch Lite avec le jeu Super Mario Bros. Wonder pour seulement 199,99 euros chez Cdiscount.

Forfait 200 Go 5G

Pour le Black Friday, Cdiscount mobile frappe fort avec son nouveau forfait 5G peu onéreux et plus que généreux en données : cette offre propose pas moins de 200 Go de data pour moins de 8 euros par mois.

200 Go de données 5G en France métropolitaine

19 Go en 4G en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

À l’occasion du Black Friday, le forfait mobile 5G de 200 Go proposé par Cdiscount mobile coûte seulement 7,99 euros par mois. C’est bien sûr sans engagement et la carte SIM n’est qu’à 1 euro.

Medion Erazer Deputy P60

Le Black Friday est aussi l’occasion de changer son équipement gaming sans devoir vendre un rein pour cela. Vous pourriez par exemple opter pour le laptop gaming Medion Erazer Deputy P60i, avec sa RTX 4060 et son écran rafraîchi à 144 Hz, affiché actuellement à seulement 624,99 euros chez Cdiscount.

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

De base 749,99 euros, le Medion Erazer Deputy P60i est en ce moment proposé à 649,99 euros sur Cdiscount.

Pour les joueurs et joueuses avec une petite plus petite bourse, vous pouvez très bien vous tourner vers le modèle Erazer Crawler E30e avec une RTX 2050 pour seulement 399,99 euros.

Lenovo Legion S5 16ARP9

Vous êtes à la recherche d’un PC portable surpuissant pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents ? C’est possible avec Lenovo qui propose son Legion S5 doté d’une RTX 4070 avec une belle remise au Black Friday.

Un processeur AMD Ryzen 7-7435HS et une RTX 4070

Une dalle QHD rafraîchi à 144 Hz

Un stockage de 512 Go et 16 Go de RAM

Sans oublier la charge rapide

De base à 1 599,99 euros, puis réduit à 1 199,99 euros, le Lenovo Legion S5 16ARP9 peut vous revenir à 999,99 euros sur Cdiscount.

Apple iPhone 16

C’est une offre spéciale du Black Friday chez Cdiscount : vous pouvez commander l’iPhone 16 pour moins de 900 euros.

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

Disponible depuis septembre dernier, l’iPhone 16 se négocie à 969 euros sur le site officiel. Sur Cdiscount, on le trouve à 899 euros.

Nvidia Shield TV

Le Nvidia Shield TV est un accessoire très pratique qui profite d’une très belle offre au Black Friday, et revient à moins de 115 euros.

Si l’écran est compatible, vous profitez de la 4K

8 Go de stockage, extensible avec un port microSD

Avec GeForce Now, votre écran devient un PC gaming 4K

On trouve la Nvidia Shield TV classique en promo qui passe de 159 euros à seulement 129 euros.

iPad 10 2022

En quête d’une tablette Apple sans vous ruiner ? La Black Friday Week pourrait bien être l’occasion que vous attendiez ! L’iPad 2022 d’Apple profite en effet d’une jolie réduction et passe de 589 euros à son lancement à 349 euros aujourd’hui. Du jamais vu pour cette dixième génération.

Un design et des finitions travaillés

Un écran bien calibré

La puissance de sa puce A14 Bionic

iPadOS, toujours un plaisir à manipuler

Au lieu de 589 euros au lancement et maintenant affiché à 439 euros sur le site officiel de la Pomme, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est actuellement disponible en promotion à 349 sur Cdiscount.

Xbox Series S

La Xbox Series S est la petite sœur de la Xbox Series X, la dernière console en date de Microsoft. C’est l’équivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c’est-à -dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store où souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer à de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois.

Elle est toute indiquée pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

La Xbox Series S est une console qui vaut normalement 299 euros. Mais si vous allez sur Cdiscount, on la trouve aussi dans un pack avec un casque sans fil JBL Quantum 100 offert, pour seulement 229 euros.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 3 Active qui se montre efficace et ne coûte pas plus de 30 euros.

Un grand écran lumineux

Une bonne endurance

Un tarif accessible

D’abord à 49,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active est en ce moment affichée à 25,99 euros sur le site Cdiscount.

MacBook Air 13 M2 2022

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si son prix de départ était un frein, grâce à cette offre Black Friday Week, il devient plus accessible en tombant à moins de 1 000 euros.

Un écran bien calibré

Le rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Lancé à 1 499 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment disponible à 879 euros chez Cdiscount.

Les meilleures offres de la Black Week encore disponibles

Forfait 5G de 300 Go

Cdiscount mobile souhaite visiblement fêter le Black Friday en grande pompe. L’opérateur virtuel propose en effet un forfait 5G de 300 go à un prix mensuel complètement dérisoire pour la quantité de data octroyée.

300 Go de 5G en France métropolitaine + 19 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom

Jusqu’au 2 décembre 2024, le forfait mobile 5G 300 Go de Cdiscount mobile est proposé à 9,99 euros par mois. C’est évidemment sans engagement, et la carte SIM coûte 1 euro.

Asus ROG Ally

Version bodybuildée du Steam Deck, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console portable qui ne fait aucune concession sur les performances. Assez onéreuse, la voilà à un prix plus intéressant grâce à la Black Friday Week.

Un excellent écran 120 Hz anti-tearing

Une performante puce APU Z1 Extreme

Armoury Crate SE, la meilleure interface pour console Windows

Au départ à 799 euros, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est actuellement disponible en promotion à 499 euros sur Cdiscount.

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

