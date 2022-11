Fermeture de Google Stadia : problèmes en cascade pour les remboursements

Clap de fin pour le service de cloud gaming de Google. La firme annonce la fermeture de Google Stadia et rembourse les joueurs et joueuses... non sans heurts.

Mise à jour du 17 novembre 2022 :

Comme précisé par Google, les remboursements se font sur le moyen de paiement utilisé lors de l’achat. Un achat en carte bancaire sera remboursé sur votre compte, idem pour PayPal ou encore votre solde Google Play Store obtenu avec des cartes prépayées ou en répondant à des sondages Google Opinion Rewards.

Certains utilisateurs ayant été remboursés se plaignent néanmoins d’avoir reçu des milliers d’euros sur leur compte Play Store… une somme plutôt difficile à écouler. De plus, l’argent gagné via Google Opinion Rewards est à usage limité dans le temps et a été remboursé avec la limite d’origine. L’argent gagné il y a plus d’un an et dépensé dans des jeux Stadia est donc potentiellement perdu.

Article du 29 septembre 2022 :

Depuis son lancement en 2019, Google Stadia n’a pas trouvé le succès escompté auprès des joueuses et des joueurs. Depuis, le service est toujours là, mais dans un état plutôt moribond avec peu de nouveautés et des problèmes dans les jeux disponibles.

On pouvait s’y attendre et c’est désormais officiel : Google a annoncé la fermeture de Google Stadia, son service de cloud gaming.

Quand Google Stadia va-t-il arrêter de fonctionner ?

Google a annoncé que son service de cloud gaming ne serait plus disponible à partir du 18 janvier 2023.

Si l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs reposait sur une base technologique solide, elle n’a pas suscité l’intérêt des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à réduire progressivement notre service de streaming Stadia.

Que va-t-il arriver aux jeux et accessoires achetés ?

C’est la bonne nouvelle à trouver dans l’annonce de la fermeture : Google va rembourser intégralement tous les clients. Tous les achats de logiciel, les jeux, ou matériels (manette notamment) vont être remboursés.

Google s’attend à une fin des remboursements d’ici à la mi-janvier 2023.

La lente mort de Google Stadia

Google avait de grandes ambitions pour rivaliser avec Xbox, PlayStation et Nintendo dans le domaine du jeu vidéo. La firme a lourdement investi dans sa solution de cloud gaming, mais également dans la création de studios internes et dans le portage de gros titre comme Red Dead Redemption 2 pour plusieurs dizaines de millions de dollars.

La firme a toutefois enchainé les erreurs de gestion de son service, jusqu’à faire fermer ses studios encore très jeunes. Tout cela a entamé le peu de confiance de l’industrie dans la capacité de Google à maintenir un service sur le long terme. La réputation de la firme concernant sa tendance à fermer ses services aura été l’une des failles de Google Stadia. Une prophétie autoréalisatrice en somme.

Et les équipes ?

Officiellement, Google annonce que les employés des équipes Google Stadia pourront rejoindre d’autres équipes comme YouTube, Google Play ou la réalité augmentée. Dans la pratique, des analystes s’accordent à penser que c’est une stratégie des grands groupes tech pour réduire la voilure en période de crise sans annoncer de licenciements. Il s’agit de déplacer les équipes dans des projets plus lucratifs, mais qui les intéressent forcément moins, poussant ainsi à la démission sans renouveler les effectifs.

