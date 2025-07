L’application Xbox pour PC adoptera bientôt deux fonctions attendues depuis longtemps

Microsoft a entamé le déploiement de deux fonctionnalités importantes sur son application Xbox pour PC. Liées au Cloud, elles ne sont pour l’instant réservées qu’aux membres du programme Insider, mais se destinent à un déploiement prochain à grande échelle.

Source : Microsoft

Microsoft améliore son application Xbox sur PC. Sans en faire de publicité particulière, la firme a y déployé cette semaine deux fonctionnalités ayant pour avantage de rendre le Xbox Cloud Gaming plus pratique sur nos ordinateurs.

La première permet en effet de voir tous les jeux disponibles en streaming directement dans la bibliothèque de l’application PC. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les jeux console, qui deviennent accessibles à l’aide d’un nouveau filtre dédié. La seconde permet enfin de consulter l’historique des jeux sur plusieurs appareils.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Une fonction réclamée de longue date par les joueurs, qui permettra concrètement d’afficher, via l’application Xbox PC, les jeux lancés récemment… que ce soit sur une console de salon Xbox, un PC ou une console portable Windows. Pratique.

La synergie Xbox renforcée sur PC

Comme le souligne Windows Report, cette nouveauté ne se contente pas de faire apparaître ce que vous avez lancé en dernier lieu sur votre appareil actuel. Elle va chercher l’ensemble de votre activité dans l’écosystème Xbox, tous appareils confondus, et l’intègre à une seule tuile. Parfait pour revenir rapidement au dernier jeu lancé, quel que soit la machine utilisée à l’instant T.

Le nouvel historique de jeu sur l’application Xbox // Source : capture Frandroid

Notons toutefois que ces deux ajouts sont pour l’instant déployés uniquement chez les membres du programme Insider. Ils devraient néanmoins arriver assez vite chez tous les joueurs, dans le cadre de la synergie de plus en plus recherchée par Microsoft pour l’écosystème d’appareils divers et variés ayant intégré l’univers Xbox au fil de l’eau.