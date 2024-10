L’application Xbox sur PC fait peau neuve et facilite la navigation entre ses différentes sections

Après des débuts pour le moins compliqués, l’écosystème Xbox s’améliore progressivement sur Windows. Et, si Microsoft a encore du pain sur la planche pour parvenir à la perfection, sa dernière mise à jour devrait faciliter le quotidien des joueurs.

Le voici, le voilà : le nouvel écran d’accueil de l’app Xbox sur PC // Source : Microsoft

Il est de plus en plus difficile de se passer de l’application Xbox sur Windows. Bien que les jeux édités par Microsoft et ses filiales soient de plus en plus disponibles sur Steam et d’autres plateformes, le portail dédié à l’écosystème vidéoludique de l’entreprise reste incontournable. Le cloud gaming, le Game Pass et le cross-plateforme sont autant de bonnes raisons de cliquer sur l’icône estampillée de ce X reconnaissable entre tous.

Cependant, tout n’est pas parfait dans l’univers de Phil Spencer. L’application Xbox est truffée de bugs et de lenteur ou nécessite (trop ?) souvent le lancement de divers lanceurs tiers tels que Battle.net. Et surtout, dans l’ensemble, elle est moins riche que Steam, une référence en la matière. Interrogez les joueurs PC : beaucoup grinceront des dents en décrivant leurs expériences avec l’écosystème de Microsoft.

Toutefois, Microsoft semble vouloir inverser cette tendance, alors même qu’elle souhaite universaliser davantage sa marque gaming sur PC et smartphones. Pour preuve, l’application Xbox pour Windows bénéficie actuellement d’une mise à jour esthétique qui permet de naviguer plus facilement dans ses différents contenus.

Un nouvel écran d’accueil plus proche de l’expérience console

« Nous avons entendu vos retours et testé différents designs en interne au cours des derniers mois », annonce Tila Nguyen, chef de projet Xbox Experiences, sur Xbox Wire. Les équipes de Microsoft proposent, en effet, un nouvel écran d’accueil pour leurs applications PC. Il ressemble désormais davantage à celui que l’on trouve sur les consoles de jeu de l’entreprise, avec différentes sections que l’on peut parcourir plus rapidement et dédiées aux nouveautés, aux promotions et aux événements à venir.

Le nouvel écran d’accueil comportera des sections thématiques pour une exploration plus rapide // Source : Microsoft

« Notre objectif est de créer une expérience d’accueil unifiée qui combine les meilleurs et les plus récents contenus des sections Game Pass et Microsoft Store, afin que vous puissiez facilement trouver ce que vous aimez sans devoir passer d’un onglet à l’autre », ajoute Nguyen. Bien entendu, les jeux récemment lancés seront également mis en avant, ainsi qu’une liste de titres suggérés.

Rien de révolutionnaire en somme, mais un message clair que l’entreprise américaine prend de plus en plus au sérieux ses applications sur les différentes plateformes, à l’instar de l’intégration du Game Pass sur l’application Xbox pour smartphones. Une bonne nouvelle pour les joueurs, d’autant qu’avec les récents changements de prix opérés sur le Game Pass pour consoles, le service de Microsoft n’a jamais été aussi attractif sur PC, du moins pour l’instant.

Pour accéder à ce nouvel écran d’accueil, il faudra patienter un peu, car il est encore en phase de test et accessible uniquement à l’ensemble des membres du programme Xbox Insiders. Ainsi, si vous n’avez pas peur de sacrifier votre bonne humeur pour une version bêta, vous pouvez d’ores et déjà goûter à cette nouveauté qui pourrait, au moins dans la forme, vous réconcilier avec cette application que nous avons tant détestée depuis son introduction.