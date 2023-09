Starfield : pourquoi la version Steam est-elle la meilleure ?

Vous ne savez pas quelle version de Starfield acheter sur PC ? Comme pour les précédents jeux Bethesda, la version Steam nous semble la meilleure, car elle offre notamment des possibilités supérieures en termes de modding.

Skyrim, Fallout, Oblivion… les jeux Bethesda ont tous connu de profondes transformations grâce à la culture du modding qui les entourent. De nombreux utilisateurs ont eu à cœur de développer des modifications pour les jeux du studio, afin d’en améliorer les fonctionnalités, corriger les bugs et parfois en changer fondamentalement le gameplay.

Starfield ne déroge pas à la règle avec déjà près de 600 mods publiés sur le site Nexus Mods depuis la sortie de la version anticipée, le 1er septembre dernier. Le plus téléchargé d’entre eux n’est autre qu’un mod ajoutant le support du DLSS de Nvidia et du XeSS de Intel sur PC. Mais attention, en fonction de la plateforme sur laquelle vous avez acheté le jeu (Steam, Xbox, Game Pass, Microsoft Store), vous n’aurez pas accès aux meilleurs mods que la communauté aura à vous offrir. Explication.

La version Game Pass de Starfield limitée ?

Si de nombreux mods sont déjà sortis pour Starfield, le meilleur reste à venir. Tout comme Skyrim en son temps, le jeu vient d’accueillir l’outil ultime pour tous les bidouilleurs : le Starfield Script Extender. Ce dernier ajoute de nombreuses fonctionnalités de scripting pour les développeurs et sera nécessaire pour tous les joueurs voulant utiliser les mods basés sur cet outil. Concrètement, ce Script Extender permettra de modifier en profondeur certains systèmes de jeu, son gameplay ainsi que son interface. Par exemple, un mod nécessitant le SSE ajoute le support quasi natif du HDR sur PC, étonnamment absent du jeu à sa sortie.

Le problème, c’est que cet outil nécessite une modification de l’exécutable du jeu pour fonctionner. Or, les versions issues du Windows Store et du Game Pass sont dotées de protections supplémentaires par Microsoft, aucun accès à l’exécutable du jeu par un outil tiers n’est autorisé. Vous aurez donc accès à de nombreux mods déjà sortis, mais pas à ceux nécessitant le Starfield Script Extender pour fonctionner. La version Steam ne connait pas cette limitation et reste le paradis des moddeurs de jeux.

L’avenir reste prometteur pour le modding sur Starfield

Cependant, l’espoir reste permis : Microsoft a simplifié l’installation de jeux sur PC via son application Xbox, ne protégeant ainsi plus le dossier racine qui héberge l’exécutable. L’installation d’une grande majorité de mods présents sur NexusMods est donc possible. Cela ne vous autorisera toutefois pas à utiliser le Starfield Script Extender… légalement tout du moins.

Un utilisateur sur Reddit a réussi à faire fonctionner le fameux Script Extender sur la version Game Pass du jeu grâce à « quelques modifications mineures du code ». Seulement, ces modifications ne sont pas autorisées par les créateurs de l’outil, qui incitent toute personne voulant en modifier son utilisation à développer des plug-ins.

Reste à savoir si cette potentielle compatibilité de Starfield Script Extender avec les versions Windows du jeu sera étudiée par les deux développeurs. En attendant, on vous conseille de vous diriger vers la version Steam, surtout que le transfert de sauvegarde entre les différentes versions Microsoft et non-Microsoft n’est malheureusement pas possible.

