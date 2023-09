Starfield : comment activer le DLSS de Nvidia pour améliorer les performances

Absentes à la sortie du jeu, les technologies d'upscaling de Nvidia et Intel peuvent désormais être utilisées dans Starfield sur PC grâce au travail d'un moddeur.

C’est maintenant confirmé avec la sortie du jeu : Starfield ne propose pas les solutions d’upscaling DLSS de Nvidia et XeSS d‘Intel à sa sortie sur PC. Seule la technologie d’AMD, le FSR, est proposé dans les paramètres. Le jeu étant très gourmand en ressources graphiques (l’utilisation de votre GPU restera constamment à 100 %), il faudra se rabattre en dernier recours sur une solution de mise à l’échelle pour tirer parti au maximum de votre machine.

Et on s’y attendait : à peine le jeu sorti pour les possesseurs de l’édition Premium qu’un mod permet déjà d’utiliser les technologies concurrentes sur le RPG spatial de Bethesda. Après l’avoir testé, on vous confirme sans surprise que le gain en performance est un brin supérieur sur les cartes Nvidia en activant ce mod.

Comment activer le DLSS et le XeSS dans Starfield ?

Sans surprise, c’est le moddeur PureDark qui s’est attelé à la tâche. Lui qui avait déjà proposé des solutions STAR WAR : Jedi Survivor ou encore Fallout 4 a mis à disposition un mod permettant d’utiliser le DLSS ainsi que le XeSS sur la version PC de Starfield.

Pour l’installer sur votre machine, il faudra :

Se rendre sur la page NexusMods, télécharger les fichiers et les déposer dans le dossier racine du jeu.

Télécharger un autre plugin est requis pour faire fonctionner le mod, l‘Upscaling Base Plugin, à copier aussi dans le dossier racine du jeu.

Télécharger les fichiers DLL correspondants à la solution d’upscaling que vous voulez utiliser (DLSS, XeSS) et les placer dans le dossier « UpscalerBasePlugin » que vous venez de copier. Attention : ce mod n’est compatible qu’avec le DLSS2, veillez à télécharger la version 2.5.1 sur le site de Techpowerup.

Une fois le jeu lancé, pensez à bien activer le FSR2 dans le menu graphique, car le mod remplace l’implémentation d’AMD par celles de Nvidia ou Intel. Changez ensuite l’échelle de résolution pour activer la mise à l’échelle (un réglage de 50 à 80 % nous semble indiqué). Vous pourrez ensuite afficher un nouveau menu en jeu en pressant la touche « FIN » sur votre clavier, et ainsi choisir la technologie de votre choix.

Dans nos tests sur une carte graphique Nvidia avec une échelle de résolution à 75 %, le gain de performance en utilisant le DLSS est de l’ordre d’une quinzaine de FPS contre une dizaine via le FSR d’AMD. Sur certaines scènes, la différence en termes de performance est imperceptible, mais vous bénéficierez d’une meilleure qualité d’image, notamment en mouvement. Vous pouvez aussi bénéficier d’un bien meilleur anti-aliasing (le DLAA de Nvidia) en laissant l’échelle de résolution à 100 %, mais vous perdrez en performance.

Ce mod ne remplace pas un support natif du DLSS et XeSS, qui offriraient des gains bien supérieurs, mais on peut saluer l’existence de ces alternatives. À noter que PureDark travaille sur une version payante de son mod supportant le DLSS3 et la Frame Generation pour décupler les performances en jeu. On attend de voir pour croire.

