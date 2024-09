Le Xbox Game Pass pour consoles est amputé de nombreux jeux, dont Starfield, Diablo IV et Hellblade 2

Microsoft opère des changements significatifs pour son service d’abonnement dédié à l’écosystème Xbox, et on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle. En effet, à partir d’aujourd’hui, pas moins de 40 jeux disparaissent du forfait pour consoles.

Il y a des matins où l’on se demande pourquoi on s’est levés. En effet, le très intéressant Game Pass pour Consoles va disparaitre au profit d’un nouvel abonnement, disponible au même tarif, mais avec des prestations beaucoup moins intéressantes.

Microsoft annonce depuis quelque temps des changements pour sa formule destinée aux possesseurs d’une Xbox, et nous savons enfin de quoi il s’agit. L’offre, rebaptisée Game Pass Standard, est disponible pour 12,99 euros par mois, et ne donne plus accès aux nouveaux titres dès leur sortie. Un délai qui pourra aller « jusqu’à 12 mois ou plus et qui variera en fonction du titre », selon Microsoft. Exit donc l’accès à Call of Duty: Black Ops 6 dès le 25 octobre prochain.

Mais, dans ce cas, pourquoi Starfield ou encore Diablo IV ne sont pas disponibles alors qu’ils l’étaient dans le feu Game Pass pour Consoles ? Microsoft semble avoir décidé d’appliquer sa nouvelle règle de manière rétroactive, retirant de facto plus d’une quarantaine de jeux du catalogue, une information repérée par Kotaku.

À ce stade, on peut légitimement se demander si ce nouveau forfait en vaut vraiment la peine.

Un vrai manque de clarté

Seuls les nouveaux abonnés au Game Pass Standard sont concernés par cette mauvaise nouvelle. Ceux qui ont choisi la formule Ultimate (à 17,99 euros par mois) conservent les mêmes avantages, au même titre que les abonnés à la formule PC, proposée à 11,99 euros par mois. Enfin, les actuels abonnés aux Game Pass pour Consoles semblent pouvoir garder les mêmes prestations, du moins pour le moment.

La tendance est donc à des forfaits de plus en plus différenciés, la firme de Redmond cherchant depuis plusieurs mois à rendre son service plus rentable. Reste à savoir quand des jeux comme Starfield ou Diablo IV seront disponibles pour les abonnés Standard. La communication de Microsoft sur le sujet est un peu floue, et avoir une date de sortie pour les titres les plus récents sur ce nouveau forfait serait plus que bienvenu.

En attendant, voici au moins la liste des jeux qui ont disparu de l’abonnement :

Age of Mythology: Retold Standard Edition

Another Crab’s Treasure

Botany Manor

Call of Duty: Modern Warfare 3

Core Keeper

Creatures of Ava

Diablo 4

Dungeons Of Hinterberg

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport Standard Edition

Galacticare

Go Mecha Ball

Harold Halibut

Hauntii

Heavy Weapon

Humanity

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Lightyear Frontier (Game Preview)

Little Kitty, Big City

Magical Delicacy

MLB The Show 24

Neon White

Octopath Traveller 2

Open Roads

Payday 3

PlateUp!

Robin Hood – Sherwood Builders

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Sea of Solitude

Senua’s Saga: Hellblade II

Slime Rancher 2

SpiderHeck

Star Trucker

Starfield

Still Wakes the Deep

Tchia

The Case of the Golden Idol

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

Valorant

You Suck at Parking – Complete Edition